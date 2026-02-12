jueves 12 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de febrero de 2026 - 07:27
¡Felicidades!

Hoy es jueves de comadres: qué significa esta tradición del Carnaval

El jueves de comadres abre el Carnaval y celebra el vínculo entre mujeres con encuentros, música y rituales que atraviesan generaciones.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).

Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).

Lee además
asi se vive el jueves de comadres en jujuy
En fotos.

Así se vive el Jueves de Comadres en Jujuy
Jueves de Comadres  video
¡Alegría!

El Jueves de Comadres ya se vive en Jujuy: mirá los festejos

El jueves de comadres no figura como feriado nacional, pero sí como una tradición profundamente arraigada en la cultura popular. Cada año convoca a reuniones, música, comidas típicas y rituales que combinan herencias indígenas y prácticas criollas.

Más allá del festejo, la jornada tiene un fuerte valor simbólico. Representa el encuentro entre amigas, familiares y vecinas, con un protagonismo femenino que distingue a esta celebración de otras fechas del Carnaval.

El origen del jueves de comadres en el Carnaval

El origen del jueves de comadres se vincula con antiguas prácticas comunitarias del mundo andino. En esas sociedades, la figura de la comadre representaba un lazo de confianza, cuidado mutuo y acompañamiento cotidiano entre mujeres.

Con el paso del tiempo, esa relación simbólica se trasladó al calendario festivo. El jueves previo al Carnaval quedó reservado para que las mujeres se reúnan, compartan comida, bebida y música, y refuercen vínculos sociales.

En muchas localidades del norte, la fecha mantiene rasgos tradicionales como el uso de vestimenta colorida, la presencia de coplas y el consumo de platos regionales. Todo ocurre en un clima distendido y de celebración colectiva.

Jueves de Comadres 2025

Cómo se vive hoy el jueves de comadres

En la actualidad, el jueves de comadres se vive tanto en ámbitos privados como en espacios públicos. Casas, peñas, clubes y plazas se convierten en puntos de encuentro donde la música y el baile marcan el ritmo de la jornada.

Las reuniones suelen organizarse entre grupos de amigas o familiares. No existe un protocolo fijo, pero sí un elemento común: el encuentro como excusa para compartir y celebrar. En muchos casos, se intercambian pequeños obsequios o se realizan brindis simbólicos.

En ciudades como San Salvador de Jujuy, Tilcara, Humahuaca o San Pedro, la fecha también se refleja en la agenda cultural, con actividades abiertas que acompañan el espíritu del Carnaval.

La diferencia entre comadres y compadres

Dentro del calendario carnavalero, el jueves de comadres antecede al jueves de compadres. Mientras el primero destaca el protagonismo femenino, el segundo se asocia a encuentros entre varones.

Ambas fechas funcionan como antesala del Carnaval propiamente dicho. Cada una tiene su identidad y su forma de celebración, aunque comparten el mismo clima festivo y comunitario.

Esta división no implica exclusión, sino una forma tradicional de organizar los festejos, que con el tiempo sumó miradas más amplias y participativas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así se vive el Jueves de Comadres en Jujuy

El Jueves de Comadres ya se vive en Jujuy: mirá los festejos

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres con lluvia?

Jueves de Comadres: significado, raíces y su relevancia para el Carnaval

¿Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para el Jueves de Comadres?

Lo que se lee ahora
Cómo va a estar el clima en Jujuy durante el fin de semana de carnaval
Extendido.

Cómo va a estar el clima en Jujuy durante carnaval

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).
¡Felicidades!

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres pasado por agua?
Carnaval 2026

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres con lluvia?

Reforma Laboral.
Senado.

El Senado dio media sanción a la Reforma Laboral: todos los detalles de la votación

Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta
Copa Argentina.

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente video
Estudio.

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel