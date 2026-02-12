El Jueves de Comadres ya se vive en Jujuy: mirá los festejos

una de las jornadas más esperadas del calendario carnavalero en el norte argentino, en especial en Jujuy. La fecha marca el inicio simbólico del Carnaval y pone en el centro a las mujeres, sus lazos afectivos y la alegría compartida en comunidad. Hoy se celebra el jueves de comadres,
En ese marco, desde la mañana de este jueves, en distintos puntos de la provincia iniciaron con los festejos llenos de mucha alegría.
Cronograma de Carnaval 2026 12 de febrero: Jueves de Comadres 14 de febrero: Sábado de Desentierro 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande 17 de febrero: Martes de Chaya 21 de febrero: Carnaval Chico 22 de febrero: Entierro del Carnaval 28 de febrero: Carnaval de Flores 7 de marzo: Carnaval de Remache Mirá los festejos de las comadres en Jujuy
