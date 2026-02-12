El Jueves de Comadres ya se vive en Jujuy: mirá los festejos

Hoy se celebra el jueves de comadres, una de las jornadas más esperadas del calendario carnavalero en el norte argentino, en especial en Jujuy. La fecha marca el inicio simbólico del Carnaval y pone en el centro a las mujeres, sus lazos afectivos y la alegría compartida en comunidad.

¡Felicidades! Jueves de comadres: qué significa esta tradición

En fotos. Así se vive el Jueves de Comadres en Jujuy

En ese marco, desde la mañana de este jueves, en distintos puntos de la provincia iniciaron con los festejos llenos de mucha alegría.

