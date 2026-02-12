jueves 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 11:15
¡Alegría!

El Jueves de Comadres ya se vive en Jujuy: mirá los festejos

Hoy se celebra el Jueves de Comadres en Jujuy y desde la mañana iniciaron los festejos en distintos puntos de la provincia.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Jueves de Comadres&nbsp;

Jueves de Comadres 

Jueves de Comadres&nbsp;

Jueves de Comadres 

Hoy se celebra el jueves de comadres, una de las jornadas más esperadas del calendario carnavalero en el norte argentino, en especial en Jujuy. La fecha marca el inicio simbólico del Carnaval y pone en el centro a las mujeres, sus lazos afectivos y la alegría compartida en comunidad.






Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).
¡Felicidades!

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

En ese marco, desde la mañana de este jueves, en distintos puntos de la provincia iniciaron con los festejos llenos de mucha alegría.

Cronograma de Carnaval 2026

  • 12 de febrero: Jueves de Comadres
  • 14 de febrero: Sábado de Desentierro
  • 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande
  • 17 de febrero: Martes de Chaya
  • 21 de febrero: Carnaval Chico
  • 22 de febrero: Entierro del Carnaval
  • 28 de febrero: Carnaval de Flores
  • 7 de marzo: Carnaval de Remache


Mirá los festejos de las comadres en Jujuy

Jueves de Comadres
Festejos jueves de comadres



comadres



mercado 6 de agosto jueves de comadres
comadres jujuy
Jueves de Comadres en Jujuy
jueves de comadres (4)
jueves de comadres (3)
jueves de comadres (2)

