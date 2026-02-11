Jueves de Comadres: significado, raíces y su relevancia para el Carnaval del 12 de febrero

Jueves de Comadres: qué es, cuál es su origen y por qué es clave para el Carnaval este 12 de febrero.

Luego del Jueves de Compadres celebrado el pasado 5 de febrero , esta semana se conmemora el Jueves de Comadres , una tradición típica del norte argentino , especialmente en Jujuy , con fuerte arraigo también en Salta y en países vecinos como Bolivia y Perú .

Este festejo forma parte de las celebraciones previas al Carnaval andino y se integra al extenso calendario cultural de la región. Durante estas jornadas, numerosas localidades jujeñas se llenan de color a través de trajes, máscaras y desfiles que recorren las calles.

El Jueves de Comadres está dedicado a celebrar la amistad y la complicidad entre mujeres . Este año, la festividad se realizará el 12 de febrero , correspondiendo al jueves previo al martes de Carnaval .

Según indica el portal oficial del Gobierno de Jujuy , tanto el Jueves de Compadres como el Jueves de Comadres son fechas destacadas dentro del calendario cultural de la provincia .

La tradición, de raíces españolas, consiste en que las mujeres se reúnan para conmemorar y fortalecer los vínculos que las unen a lo largo de la vida.

"Plazas y calles se llenan de albahaca, harina y serpentina en encuentros donde la amistad, el juego y la celebración colectiva toman protagonismo antes del inicio pleno del Carnaval", explican desde el sitio oficial sobre esta festividad que reúne a comadres, amigas y familiares.

En distintos mercados y hogares de regiones jujeñas como el Valle, Yungas, Quebrada y Puna, también se celebran estas jornadas. Allí, las mujeres disfrutan de bebidas tradicionales como la chicha y participan en rituales ancestrales que forman parte de la costumbre.

El "talqueo" es una de las prácticas más conocidas: consiste en espolvorear talco, fécula de maíz o harina sobre la cara y la ropa como gesto de celebración y diversión. Con este ritual, las mujeres refuerzan la amistad, la complicidad y los vínculos que las unen.

Las próximas fechas del Carnaval de Jujuy 2026

12 de febrero: Jueves de Comadres.

Jueves de Comadres. 13, 14, 15 y 16 de febrero: Carnaval de Los Tekis.

Carnaval de Los Tekis. 14 de febrero: Bajada de Diablos.

Bajada de Diablos. 14, 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande.

