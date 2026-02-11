miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 11:05
Efemérides.

Jueves de Comadres: significado, raíces y su relevancia para el Carnaval del 12 de febrero

Es una celebración típica del norte de Argentina, que forma parte de las fiestas más anticipadas y significativas previas al Carnaval.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Luego del Jueves de Compadres celebrado el pasado 5 de febrero, esta semana se conmemora el Jueves de Comadres, una tradición típica del norte argentino, especialmente en Jujuy, con fuerte arraigo también en Salta y en países vecinos como Bolivia y Perú.

Este festejo forma parte de las celebraciones previas al Carnaval andino y se integra al extenso calendario cultural de la región. Durante estas jornadas, numerosas localidades jujeñas se llenan de color a través de trajes, máscaras y desfiles que recorren las calles.

Este 12 de febrero se celebra el Jueves de Comadres.

Por qué se celebra el Jueves de Comadres

El Jueves de Comadres está dedicado a celebrar la amistad y la complicidad entre mujeres. Este año, la festividad se realizará el 12 de febrero, correspondiendo al jueves previo al martes de Carnaval.

Según indica el portal oficial del Gobierno de Jujuy, tanto el Jueves de Compadres como el Jueves de Comadres son fechas destacadas dentro del calendario cultural de la provincia.

El Jueves de Comadres es tradicional del norte argentino y también tiene presencia en países como Bolivia y Perú.

La tradición, de raíces españolas, consiste en que las mujeres se reúnan para conmemorar y fortalecer los vínculos que las unen a lo largo de la vida.

"Plazas y calles se llenan de albahaca, harina y serpentina en encuentros donde la amistad, el juego y la celebración colectiva toman protagonismo antes del inicio pleno del Carnaval", explican desde el sitio oficial sobre esta festividad que reúne a comadres, amigas y familiares.

En distintos mercados y hogares de regiones jujeñas como el Valle, Yungas, Quebrada y Puna, también se celebran estas jornadas. Allí, las mujeres disfrutan de bebidas tradicionales como la chicha y participan en rituales ancestrales que forman parte de la costumbre.

El Jueves de Comadres está basado en una tradición con origen español.

El "talqueo" es una de las prácticas más conocidas: consiste en espolvorear talco, fécula de maíz o harina sobre la cara y la ropa como gesto de celebración y diversión. Con este ritual, las mujeres refuerzan la amistad, la complicidad y los vínculos que las unen.

Las próximas fechas del Carnaval de Jujuy 2026

  • 12 de febrero: Jueves de Comadres.
  • 13, 14, 15 y 16 de febrero: Carnaval de Los Tekis.
  • 14 de febrero: Bajada de Diablos.
  • 14, 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande.
Jueves de Comadres (1)
  • 17 de febrero: Martes de Chaya.
  • 21 de febrero: Carnaval Chico.
  • 28 de febrero: Carnaval de Flores.
  • 7 de marzo: Carnaval de Remache, que marca la despedida formal del Carnaval con el entierro de Pujllay

