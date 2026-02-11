miércoles 11 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de febrero de 2026 - 09:15
Extendido.

¿Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para el Jueves de Comadres?, cómo sigue el tiempo

El alerta amarilla por tormentas viene manteninendose durante todos estos días. Qué va a pasar con el Jueves de Comadres en jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
¿Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para el Jueves de Comadres?, cómo sigue el tiempo

¿Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para el Jueves de Comadres?, cómo sigue el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para los próximos días y anticipa que el alerta amarilla por tormentas se mantiene en San Salvador de Jujuy y zonas aledañas. De acuerdo a los datos oficiales publicados este miércoles 11 de febrero, el mal tiempo continuará durante el tradicional Jueves de Comadres, con alta probabilidad de tormentas a lo largo de la jornada.

Lee además
Jueves de Compadres (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).
Tiempo.

El Jueves de Compadres llega con alerta amarilla por tormentas
Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige
Extendido.

Sigue el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo lloverá

Alerta
Alerta meteorológico.

Alerta meteorológico.

Jueves de Comadres pasado por agua

Para el jueves 12 de febrero —Jueves de Comadres— el SMN prevé tormentas fuertes desde la madrugada, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40 y el 70%.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias (0–10%). Sin embargo, la inestabilidad regresará con fuerza por la tarde, cuando nuevamente se esperan tormentas fuertes, con chances de precipitaciones entre 40 y 70%.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a intensificarse: el organismo nacional anticipa probabilidad de lluvias y tormentas entre 70 y 100%, lo que confirma un cierre de jornada marcado por abundante actividad eléctrica y precipitaciones.

Temperaturas y viento

En cuanto a las temperaturas, el jueves presentará una mínima de 19°C y una máxima de 29°C.

El viento será leve durante la madrugada (0 a 2 km/h del sector sur), pero aumentará su intensidad hacia la mañana y la tarde, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, rotando del noreste al norte. Por la noche volvería a disminuir.

Cómo seguirá el tiempo en los días siguientes

El pronóstico extendido indica que la inestabilidad no se disipará rápidamente:

  • Viernes: mínima de 18°C y máxima de 25°C, con tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana y tormentas hacia la tarde/noche (probabilidad 40–70%).

  • Sábado: mínima de 18°C y máxima de 25°C, con condiciones inestables.

  • Domingo: mínima de 17°C y máxima de 27°C.

  • Lunes y martes: leve ascenso térmico, con máximas de 28°C y 30°C respectivamente.

¿Se mantiene el alerta amarilla?

Si bien el detalle del aviso vigente depende del sistema de alertas del SMN, el panorama previsto —con tormentas fuertes y alta probabilidad de precipitaciones durante el jueves— indica que las condiciones meteorológicas continúan siendo inestables y potencialmente significativas para la región.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y tomar precauciones ante posibles lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica, especialmente durante la tarde y la noche del Jueves de Comadres.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Jueves de Compadres llega con alerta amarilla por tormentas

Sigue el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo lloverá

Siguen las lluvias intensas en Tucumán: desbordan los ríos y refuerzan la vigilancia en ríos y canales de la provincia

Jujuy bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige y en qué afecta

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: a qué zonas afectará 

Lo que se lee ahora
Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Therian en Jujuy.  video
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

La historia de fe y humildad de Bernadette.
Mundo.

El legado de Bernadette en Lourdes: de gruta olvidada a santuario mundial

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral
Debate.

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel