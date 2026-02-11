¿Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para el Jueves de Comadres?, cómo sigue el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para los próximos días y anticipa que el alerta amarilla por tormentas se mantiene en San Salvador de Jujuy y zonas aledañas. De acuerdo a los datos oficiales publicados este miércoles 11 de febrero, el mal tiempo continuará durante el tradicional Jueves de Comadres, con alta probabilidad de tormentas a lo largo de la jornada.

Extendido. Sigue el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo lloverá

Tiempo. El Jueves de Compadres llega con alerta amarilla por tormentas

Para el jueves 12 de febrero —Jueves de Comadres— el SMN prevé tormentas fuertes desde la madrugada , con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40 y el 70% .

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado , con baja probabilidad de lluvias (0–10%). Sin embargo, la inestabilidad regresará con fuerza por la tarde, cuando nuevamente se esperan tormentas fuertes , con chances de precipitaciones entre 40 y 70% .

Hacia la noche, las condiciones tenderán a intensificarse: el organismo nacional anticipa probabilidad de lluvias y tormentas entre 70 y 100% , lo que confirma un cierre de jornada marcado por abundante actividad eléctrica y precipitaciones.

Temperaturas y viento

En cuanto a las temperaturas, el jueves presentará una mínima de 19°C y una máxima de 29°C.

El viento será leve durante la madrugada (0 a 2 km/h del sector sur), pero aumentará su intensidad hacia la mañana y la tarde, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, rotando del noreste al norte. Por la noche volvería a disminuir.

Cómo seguirá el tiempo en los días siguientes

El pronóstico extendido indica que la inestabilidad no se disipará rápidamente:

Viernes: mínima de 18°C y máxima de 25°C, con tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana y tormentas hacia la tarde/noche (probabilidad 40–70%).

Sábado: mínima de 18°C y máxima de 25°C, con condiciones inestables.

Domingo: mínima de 17°C y máxima de 27°C.

Lunes y martes: leve ascenso térmico, con máximas de 28°C y 30°C respectivamente.

¿Se mantiene el alerta amarilla?

Si bien el detalle del aviso vigente depende del sistema de alertas del SMN, el panorama previsto —con tormentas fuertes y alta probabilidad de precipitaciones durante el jueves— indica que las condiciones meteorológicas continúan siendo inestables y potencialmente significativas para la región.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y tomar precauciones ante posibles lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica, especialmente durante la tarde y la noche del Jueves de Comadres.