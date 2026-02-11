¿Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para el Jueves de Comadres?, cómo sigue el tiempo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para los próximos días y anticipa que elalerta amarilla por tormentas se mantiene en San Salvador de Jujuy y zonas aledañas. De acuerdo a los datos oficiales publicados este miércoles 11 de febrero, el mal tiempo continuará durante el tradicional Jueves de Comadres, con alta probabilidad de tormentas a lo largo de la jornada.
Para el jueves 12 de febrero —Jueves de Comadres— el SMN prevé tormentas fuertes desde la madrugada, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40 y el 70%.
Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias (0–10%). Sin embargo, la inestabilidad regresará con fuerza por la tarde, cuando nuevamente se esperan tormentas fuertes, con chances de precipitaciones entre 40 y 70%.
Hacia la noche, las condiciones tenderán a intensificarse: el organismo nacional anticipa probabilidad de lluvias y tormentas entre 70 y 100%, lo que confirma un cierre de jornada marcado por abundante actividad eléctrica y precipitaciones.
Temperaturas y viento
En cuanto a las temperaturas, el jueves presentará una mínima de 19°C y una máxima de 29°C.
El viento será leve durante la madrugada (0 a 2 km/h del sector sur), pero aumentará su intensidad hacia la mañana y la tarde, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, rotando del noreste al norte. Por la noche volvería a disminuir.
Cómo seguirá el tiempo en los días siguientes
El pronóstico extendido indica que la inestabilidad no se disipará rápidamente:
Viernes: mínima de 18°C y máxima de 25°C, con tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana y tormentas hacia la tarde/noche (probabilidad 40–70%).
Sábado: mínima de 18°C y máxima de 25°C, con condiciones inestables.
Domingo: mínima de 17°C y máxima de 27°C.
Lunes y martes: leve ascenso térmico, con máximas de 28°C y 30°C respectivamente.
¿Se mantiene el alerta amarilla?
Si bien el detalle del aviso vigente depende del sistema de alertas del SMN, el panorama previsto —con tormentas fuertes y alta probabilidad de precipitaciones durante el jueves— indica que las condiciones meteorológicas continúan siendo inestables y potencialmente significativas para la región.
Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y tomar precauciones ante posibles lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica, especialmente durante la tarde y la noche del Jueves de Comadres.