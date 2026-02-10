martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 08:43
Atención.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: a qué zonas afectará y cuándo

Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene el alerta amarilla por tormentas para algunas zonas de la provincia de Jujuy.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: a qué zonas afectará y cuándo

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: a qué zonas afectará y cuándo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente el alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Jujuy, debido a la persistencia de condiciones de inestabilidad que se extenderán durante los próximos días, con especial intensidad hacia el jueves 12 de febrero.

Según el pronóstico oficial actualizado este martes 10 de febrero, se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Precipitaciones - Lluvias
Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias

Zonas de Jujuy bajo alerta

De acuerdo a los mapas y reportes del SMN, las áreas potencialmente afectadas incluyen:

  • San Salvador de Jujuy

  • Valles

  • Zona Centro y Centro Forestal

  • Palpalá

  • Perico

  • El Carmen

  • Monterrico

  • El Ceibal

  • Los Alisos

  • Localidades aledañas de los Valles y zonas bajas

Estas regiones presentan mayor probabilidad de tormentas debido a la combinación de altas temperaturas, elevada humedad y el ingreso de aire inestable.

Día por día: cómo evolucionará el tiempo

Martes 10 de febrero

Durante la jornada de hoy se espera un cielo mayormente nublado por la mañana, con tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

  • Probabilidad de precipitaciones: entre 10% y 40%

  • Temperatura máxima: 28°C

  • Vientos leves, predominantes del sector sudoeste.

Miércoles 11 de febrero

El miércoles continuará la inestabilidad. La madrugada será parcialmente nublada, mientras que por la tarde se prevé el desarrollo de tormentas, algunas con intensidad moderada.

  • Máxima: 30°C

  • Probabilidad de lluvias: hasta 40%

  • Vientos del sector norte, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

Jueves 12 de febrero: el día más complicado

El jueves se presenta como la jornada más inestable de la semana.

Durante la tarde y la noche se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones que asciende a entre el 40% y el 70%.

  • Temperatura máxima: 32°C

  • Vientos moderados, del sector norte y noroeste.

El SMN advierte que estos eventos podrían generar anegamientos temporarios, reducción de visibilidad y complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Qué significa el alerta amarilla

El alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por este motivo, se recomienda:

  • Evitar circular por calles anegadas

  • No refugiarse bajo árboles o postes

  • Asegurar objetos que puedan volarse

  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales

Recomendación final

Las autoridades recomiendan a la población seguir atentamente los partes oficiales del SMN, ya que las condiciones meteorológicas pueden variar rápidamente. El alerta podría extenderse o elevarse de categoría en caso de intensificarse los fenómenos previstos.

Embed - Alerta por tormentas en la semana de Carnaval: cómo estará el clima en Jujuy día por día

