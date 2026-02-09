martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de febrero de 2026 - 16:50
Accidente.

Choque entre una moto y una camioneta en Cuyaya dejó a un joven con fractura expuesta

El siniestro ocurrió este lunes por la tarde en el barrio Cuyaya. Un motociclista resultó herido y fue trasladado al hospital.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Accidente en barrio Cuyaya.

Accidente en barrio Cuyaya.

Lee además
realizaron 32 alcoholemias positivas y 15 accidentes en el jueves de compadres
Jujuy.

Realizaron 32 alcoholemias positivas y 15 accidentes en el Jueves de Compadres
Foto ilustrativa del puente Arias.
Capital.

Accidente fatal en el Puente Arias: un hombre murió y su hija quedó internada

Según relataron vecinos que presenciaron el hecho, el vehículo de mayor porte impactó de lleno contra la moto, provocando que el conductor del rodado menor cayera violentamente sobre la cinta asfáltica.

WhatsApp Video 2026-02-09 at 16.07.25

El joven que circulaba en la motocicleta sufrió una fractura expuesta en la rodilla, por lo que fue asistido por personal del SAME y trasladado al hospital para recibir atención médica.

Por su parte, la camioneta era conducida por una mujer mayor de edad, quien resultó ilesa tras el choque.

En el lugar trabajó personal policial para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes con el objetivo de establecer cómo se produjo el impacto y determinar responsabilidades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Realizaron 32 alcoholemias positivas y 15 accidentes en el Jueves de Compadres

Accidente fatal en el Puente Arias: un hombre murió y su hija quedó internada

Ledesma: una joven resultó herida tras un accidente provocado por animales sueltos

La "curva de la muerte" registró el 36% de los accidentes del acceso sur en enero 2026

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Lo que se lee ahora
vecinos de campo verde denuncian constante violencia por parte de una familia video
Policiales.

Vecinos de Campo Verde denuncian constante violencia por parte de una familia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel