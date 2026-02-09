Choque entre una moto y una camioneta en Cuyaya dejó a un joven con fractura expuesta

Un grave siniestro vial se registró este lunes por la tarde en el barrio Cuyaya , en San Salvador de Jujuy, cuando una motocicleta y una camioneta colisionaron en la intersección de las calles José de la Iglesia y Comandante de la Corte.

Capital. Accidente fatal en el Puente Arias: un hombre murió y su hija quedó internada

Jujuy. Realizaron 32 alcoholemias positivas y 15 accidentes en el Jueves de Compadres

Según relataron vecinos que presenciaron el hecho, el vehículo de mayor porte impactó de lleno contra la moto, provocando que el conductor del rodado menor cayera violentamente sobre la cinta asfáltica.

El joven que circulaba en la motocicleta sufrió una fractura expuesta en la rodilla, por lo que fue asistido por personal del SAME y trasladado al hospital para recibir atención médica.

Por su parte, la camioneta era conducida por una mujer mayor de edad, quien resultó ilesa tras el choque.

En el lugar trabajó personal policial para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes con el objetivo de establecer cómo se produjo el impacto y determinar responsabilidades.