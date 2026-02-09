Dentro de ese total, una parte significativa de los siniestros se concentró en un punto ya señalado por conductores y vecinos: la avenida Savio, a la altura de Sigma, conocida popularmente comola “curva de la muerte”. Allí se contabilizaron 4 hechos viales, y uno de ellos terminó con una víctima fatal.
La “curva de la muerte”, un punto crítico
Los números muestran que 4 de los 11 siniestros ocurrieron en esa zona, lo que representa el 36,4% del total registrado en enero. En otras palabras, más de uno de cada tres hechos viales se dio en el tramo de avenida Savio que suele ser considerado de riesgo.
Además, de los incidentes contabilizados en ese sector, uno fue fatal, lo que vuelve a poner el foco sobre la peligrosidad del lugar.
Embed
Siniestro con víctima fatal en la "curva de la muerte"
El impacto provocó la caída de ambos ocupantes sobre la cinta asfáltica. A raíz de las lesiones sufridas, la joven murió en el lugar de manera instantánea, mientras que el conductor fue trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria, donde permanece internado en estado crítico.
Embed - La "curva de la muerte" registró el 36% de los accidentes del acceso sur en enero 2026
Robaron el DNI de la víctima y su familia no podía retirar el cuerpo de la morgue
“En el accidente se le cayó el celular con el impacto, y parece que alguien, antes de que llegue la Policía, lo levantó. Dentro del celular estaba su DNI”, relató la mujer. Según explicó, desde ese momento el documento no apareció y esa situación impide que puedan avanzar con los trámites para velar y despedir a la joven.
Embed - Derrapó una moto y murió una joven de 21 años: no tenían casco