martes 10 de febrero de 2026

9 de febrero de 2026 - 11:09
Datos alarmantes.

La "curva de la muerte" registró el 36% de los accidentes del acceso sur en enero 2026

En enero del 2026 se registraron 4 hechos viales en avenida Savio a la altura de la "curva de la muerte", con el saldo de una víctima fatal.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto alusiva de un siniestro en la curva de la muerte

Foto alusiva de un siniestro en la "curva de la muerte"

Durante enero de 2026, se registraron 11 hechos viales en Acceso Sur, un sector de alta circulación en San Salvador de Jujuy. El balance del mes dejó además un saldo trágico: 2 víctimas fatales.

Dentro de ese total, una parte significativa de los siniestros se concentró en un punto ya señalado por conductores y vecinos: la avenida Savio, a la altura de Sigma, conocida popularmente como la “curva de la muerte”. Allí se contabilizaron 4 hechos viales, y uno de ellos terminó con una víctima fatal.

cuerva de la muerte avenida savio

La “curva de la muerte”, un punto crítico

Los números muestran que 4 de los 11 siniestros ocurrieron en esa zona, lo que representa el 36,4% del total registrado en enero. En otras palabras, más de uno de cada tres hechos viales se dio en el tramo de avenida Savio que suele ser considerado de riesgo.

Además, de los incidentes contabilizados en ese sector, uno fue fatal, lo que vuelve a poner el foco sobre la peligrosidad del lugar.

Siniestro con víctima fatal en la "curva de la muerte"

Derrapó una moto y murió una joven de 21 años

Una joven de 21 años perdió la vida durante la madrugada del lunes 26 de enero tras un grave siniestro vial ocurrido en la denominada "curva de la muerte", sobre avenida General Savio. La víctima circulaba como acompañante en una motocicleta Rowser 200 cc de color rojo, que por causas que aún se investigan sufrió un violento derrape.

El impacto provocó la caída de ambos ocupantes sobre la cinta asfáltica. A raíz de las lesiones sufridas, la joven murió en el lugar de manera instantánea, mientras que el conductor fue trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria, donde permanece internado en estado crítico.

curva de la muerte
Robaron el DNI de la víctima y su familia no podía retirar el cuerpo de la morgue

La tragedia sumó otro doloroso capítulo para la familia. La tía de la víctima contó a TodoJujuy.com que no podían retirar el cuerpo de la joven porque no contaban con su Documento Nacional de Identidad (DNI), el cual habría sido robado en el lugar del accidente.

“En el accidente se le cayó el celular con el impacto, y parece que alguien, antes de que llegue la Policía, lo levantó. Dentro del celular estaba su DNI”, relató la mujer. Según explicó, desde ese momento el documento no apareció y esa situación impide que puedan avanzar con los trámites para velar y despedir a la joven.

Embed - Derrapó una moto y murió una joven de 21 años: no tenían casco

