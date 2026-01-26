lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 11:19
Policiales.

Derrapó una moto y murió una joven de 21 años: no tenían casco

El siniestro vial ocurrió la madrugada de este lunes en avenida General Savio. La víctima viajaba como acompañante en una moto. El conductor permanece internado en estado crítico.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Motociclista muerta en la curva de la muerte (foto de archivo)

Motociclista muerta en la curva de la muerte (foto de archivo)

Una joven de 21 años perdió la vida durante la madrugada de este lunes tras un grave siniestro vial ocurrido en la denominada Curva de la Muerte, sobre avenida General Savio. La víctima circulaba como acompañante en una motocicleta Rowser 200 cc de color rojo, que por causas que aún se investigan sufrió un violento derrape.

El impacto provocó la caída de ambos ocupantes sobre la cinta asfáltica. A raíz de las lesiones sufridas, la joven murió en el lugar de manera instantánea, mientras que el conductor fue trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria, donde permanece internado en estado crítico.

El siniestro en un sector conocido por su peligrosidad

El episodio se registró en uno de los tramos más peligrosos de avenida General Savio, conocido popularmente como la Curva de la Muerte debido a la reiteración de accidentes de tránsito de gravedad.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el conductor de la motocicleta perdió el control del rodado de alta cilindrada, lo que derivó en un derrape de gran violencia. La moto avanzó varios metros sobre el asfalto antes de detenerse.

Producto de la caída, ambos jóvenes impactaron contra la calzada. La acompañante sufrió un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave, lesión que provocó su fallecimiento en el acto, según confirmaron fuentes oficiales.

Asistencia y tareas en el lugar

Tras el alerta, personal del SAME arribó al sector para asistir a los involucrados. Los profesionales de la salud constataron el deceso de la joven y brindaron las primeras atenciones al conductor, que luego fue derivado al hospital Pablo Soria.

En paralelo, efectivos aseguraron la zona para facilitar las tareas de emergencia y ordenar el tránsito en un horario de escasa circulación vehicular.

