martes 10 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de marzo de 2026 - 09:43
Tránsito.

Lluvia en Jujuy: la curva de la muerte vuelve a complicar la circulación vehicular

La lluvia golpea a San Salvador de Jujuy y agrava un punto crítico: la curva de la muerte en avenida Savio, con agua acumulada y maniobras riesgosas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
lluvia avenida Savio (1)
lluvia avenida Savio (2)

La curva de la muerte, otra vez en el centro de la escena por el agua sobre la calzada

San Salvador de Jujuy amaneció este martes 10 de marzo bajo una copiosa lluvia y con alerta meteorológica por tormentas para las próximas horas. El mal tiempo volvió a impactar de lleno en la circulación vehicular y dejó en evidencia uno de los puntos más conflictivos de la capital: la avenida Savio, a la altura de la conocida “ curva de la muerte”.

Lee además
Accidente en Jujuy  video
Accidente.

Motociclista derrapó por la lluvia en avenida General Savio
Presentaron el aplicativo del logo de la FNE por los 75 años de la fiesta
Aniversario.

Presentaron el aplicativo del logo de la FNE por los 75 años de la fiesta

En ese sector, el agua acumulada sobre la calzada dificulta el paso y obliga a los conductores a reducir la velocidad de manera abrupta. La situación se vuelve todavía más delicada para quienes se movilizan en moto, ya que los bancos de agua convierten la zona en un tramo prácticamente intransitable.

La curva de la muerte, otra vez en el centro de la escena por el agua sobre la calzada

La curva de la muerte, otra vez en el centro de la escena por el agua sobre la calzada

Un punto crítico cuando llueve sobre avenida Savio

La curva de la muerte es desde hace tiempo uno de los lugares más sensibles del tránsito en la zona sur de la ciudad. Allí confluyen vehículos que llegan desde distintas arterias y desembocan en un tramo donde la acumulación de agua altera la circulación normal.

Con la calzada anegada, muchos automovilistas hacen maniobras para esquivar los sectores más comprometidos. Esa secuencia genera frenadas, desvíos repentinos y cambios de trayectoria en un punto que ya arrastra antecedentes por reiterados choques y otros hechos viales.

La salida hacia la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 66 es uno de los momentos más complejos. En ese lugar, la baja brusca de velocidad y las maniobras imprevistas pueden derivar en siniestros, sobre todo en una mañana atravesada por la lluvia y la escasa adherencia del pavimento.

lluvia avenida Savio (2)

Alerta vigente para las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para San Salvador de Jujuy una alerta amarilla por tormentas desde la tarde de este martes 10 de marzo hasta la mañana del miércoles 11. El organismo advirtió que el área puede ser afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y ocasional caída de granizo. También prevé valores de precipitación acumulada de 35 a 55 milímetros, que pueden superarse de forma puntual.

Ese escenario mantiene en alerta a distintos sectores de la ciudad, especialmente a las zonas donde el agua suele acumularse y complica tanto la transitabilidad como la seguridad vial.

image
Accidente de tránsito: Volcaron en un auto sobre avenida Savio, están hospitalizados (imagen de archivo - enero 2026)

Accidente de tránsito: Volcaron en un auto sobre avenida Savio, están hospitalizados (imagen de archivo - enero 2026)

Un sector con antecedentes de siniestros

La preocupación sobre avenida Savio no es nueva. En febrero de este año se conoció un relevamiento que marcó que la curva de la muerte concentró el 36% de los accidentes del acceso sur durante enero de 2026, con un saldo que incluyó una víctima fatal.

Con lluvia, ese cuadro se agrava. La combinación de agua sobre la calzada, poca visibilidad, motos intentando evitar los charcos y autos que buscan esquivar los sectores anegados vuelve especialmente delicada la circulación en ese tramo de la zona sur capitalina.

Embed - Lluvia en Jujuy: la curva de la muerte vuelve a complicar la circulación vehicular

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Motociclista derrapó por la lluvia en avenida General Savio

Presentaron el aplicativo del logo de la FNE por los 75 años de la fiesta

Vacunación antigripal en Jujuy: cuándo inicia, quiénes deben vacunarse y qué documentación hay que llevar

Conflicto salarial policial: "Queremos que ese acuerdo, que fue verbal, se concrete", aseguró un vocero

Tras la protesta policial, el Gobierno de Jujuy denunció actos de violencia ante la Justicia

Lo que se lee ahora
reclamo policial en jujuy: este martes continuara la negociacion salarial con el gobierno video
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas
Alerta.

Anuncian tormentas para dos días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Violenta manifestación frente a la Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy video
Tensión.

Violenta manifestación frente a la Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno video
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre la manifestación en Plaza Belgrano
Oficial.

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre la manifestación en Plaza Belgrano

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas video
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel