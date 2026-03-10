Lluvia en Jujuy: la curva de la muerte vuelve a complicar la circulación vehicular

La curva de la muerte, otra vez en el centro de la escena por el agua sobre la calzada

San Salvador de Jujuy amaneció este martes 10 de marzo bajo una copiosa lluvia y con alerta meteorológica por tormentas para las próximas horas. El mal tiempo volvió a impactar de lleno en la circulación vehicular y dejó en evidencia uno de los puntos más conflictivos de la capital: la avenida Savio , a la altura de la conocida “ curva de la muerte ”.

Aniversario. Presentaron el aplicativo del logo de la FNE por los 75 años de la fiesta

En ese sector, el agua acumulada sobre la calzada dificulta el paso y obliga a los conductores a reducir la velocidad de manera abrupta . La situación se vuelve todavía más delicada para quienes se movilizan en moto, ya que los bancos de agua convierten la zona en un tramo prácticamente intransitable.

La curva de la muerte es desde hace tiempo uno de los lugares más sensibles del tránsito en la zona sur de la ciudad. Allí confluyen vehículos que llegan desde distintas arterias y desembocan en un tramo donde la acumulación de agua altera la circulación normal.

La curva de la muerte, otra vez en el centro de la escena por el agua sobre la calzada

La curva de la muerte, otra vez en el centro de la escena por el agua sobre la calzada

Con la calzada anegada, muchos automovilistas hacen maniobras para esquivar los sectores más comprometidos. Esa secuencia genera frenadas, desvíos repentinos y cambios de trayectoria en un punto que ya arrastra antecedentes por reiterados choques y otros hechos viales.

La salida hacia la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 66 es uno de los momentos más complejos. En ese lugar, la baja brusca de velocidad y las maniobras imprevistas pueden derivar en siniestros, sobre todo en una mañana atravesada por la lluvia y la escasa adherencia del pavimento.

lluvia avenida Savio (2)

Alerta vigente para las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para San Salvador de Jujuy una alerta amarilla por tormentas desde la tarde de este martes 10 de marzo hasta la mañana del miércoles 11. El organismo advirtió que el área puede ser afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y ocasional caída de granizo. También prevé valores de precipitación acumulada de 35 a 55 milímetros, que pueden superarse de forma puntual.

Ese escenario mantiene en alerta a distintos sectores de la ciudad, especialmente a las zonas donde el agua suele acumularse y complica tanto la transitabilidad como la seguridad vial.

image Accidente de tránsito: Volcaron en un auto sobre avenida Savio, están hospitalizados (imagen de archivo - enero 2026)

Un sector con antecedentes de siniestros

La preocupación sobre avenida Savio no es nueva. En febrero de este año se conoció un relevamiento que marcó que la curva de la muerte concentró el 36% de los accidentes del acceso sur durante enero de 2026, con un saldo que incluyó una víctima fatal.

Con lluvia, ese cuadro se agrava. La combinación de agua sobre la calzada, poca visibilidad, motos intentando evitar los charcos y autos que buscan esquivar los sectores anegados vuelve especialmente delicada la circulación en ese tramo de la zona sur capitalina.