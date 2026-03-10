En menos de una semana, volvió a aumentar la nafta: los nuevos precios en Jujuy

A partir de las últimas horas del lunes 9 de marzo y el inicio de este martes, los precios de la nafta y otroscombustibles registraron un aumento cercano al 5% en la mayoría de los surtidores del país. La provincia de Jujuy también reflejó esta actualización y ya se observan los nuevos valores en las estaciones de servicio.
Cuánto cuesta la nafta en Jujuy desde este 10 de marzo
Nafta súper: $1.905
Infinia: $1.994
Diessel 500: $2.038
Infinia Diessel: $2.194
Según fuentes del sector, el ajuste no será uniforme. El gasoil sufrirá un incremento en torno al 5%, mientras que las naftas (súper y premium) tendrán una suba ligeramente inferior, promediando entre el 3% y el 4% dependiendo de la región y ciudad del país.
Aumento en menos de una semana: la comparación
Haciendo un comparativo entre el aumento que se implementó el pasado 4 marzo y en la jornada de hoy, los precios se modificaron de la siguiente manera:
Nafta súper
Pasó de $1.815 a costar $1.905. Esto implica que subió $90, aproximadamente un 5,0%
Nafta Infinia
Pasó de $2.004 a $1.994. Es la única que bajó $10, teniendo una merma de −0,5%
Embed - AUMENTÓ LA NAFTA EN JUJUY: NUEVO IMPACTO
Diésel 500
Pasó de $1.438 a costar ahora $2.038. Esto significa que subió $600.
Infinia Diésel
Pasó de $2.101 a un total de $2.194. Subió $93, lo que implica un incremento del 4,4%.