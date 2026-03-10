En menos de una semana, volvió a aumentar la nafta: los nuevos precios en Jujuy

A partir de las últimas horas del lunes 9 de marzo y el inicio de este martes, los precios de la nafta y otros combustibles registraron un aumento cercano al 5% en la mayoría de los surtidores del país. La provincia de Jujuy también reflejó esta actualización y ya se observan los nuevos valores en las estaciones de servicio.

Este incremento se suma al ajuste aplicado seis días atrás, cuando los combustibles habían aumentado alrededor del 1,1%.

Cuánto cuesta la nafta en Jujuy desde este 10 de marzo Nafta súper: $1.905

Infinia: $1.994

Diessel 500: $2.038

Infinia Diessel: $2.194 Según fuentes del sector, el ajuste no será uniforme. El gasoil sufrirá un incremento en torno al 5%, mientras que las naftas (súper y premium) tendrán una suba ligeramente inferior, promediando entre el 3% y el 4% dependiendo de la región y ciudad del país.

Estacion de servicio - nafta - combustibles (4) Aumento en menos de una semana: la comparación Haciendo un comparativo entre el aumento que se implementó el pasado 4 marzo y en la jornada de hoy, los precios se modificaron de la siguiente manera:

Nafta súper Pasó de $1.815 a costar $1.905. Esto implica que subió $90, aproximadamente un 5,0% Nafta Infinia Pasó de $2.004 a $1.994. Es la única que bajó $10, teniendo una merma de −0,5% Embed - AUMENTÓ LA NAFTA EN JUJUY: NUEVO IMPACTO Diésel 500 Pasó de $1.438 a costar ahora $2.038. Esto significa que subió $600. Infinia Diésel Pasó de $2.101 a un total de $2.194. Subió $93, lo que implica un incremento del 4,4%.

