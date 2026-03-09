Horacio Marín, CEO de YPF, aseguró que no habrá "cimbronazos" en el precio de la nafta

El CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que la petrolera mantendrá su estrategia de precios

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que no habrá aumentos abruptos en el precio de los combustibles en Argentina pese a la reciente suba del petróleo a nivel internacional.

Durante su participación en el Argentina Week, que se desarrolla en Nueva York Horacio Marín expresó que: “Insisto, no habrá cimbronazos en el precio de la nafta, seguiremos con nuestra estrategia, pero sin saltos”.

Además explicó que la empresa aplica un sistema de promedios móviles que contempla los costos y permite trasladar las variaciones del mercado internacional de manera gradual. Según detalló, el objetivo es evitar que la volatilidad del precio del crudo impacte de forma inmediata en los surtidores.

Las declaraciones se dieron en medio de la fuerte suba del barril de petróleo, que llegó a rozar los 120 dólares en el mercado internacional impulsado por la tensión en Medio Oriente y la situación en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales pasos del comercio mundial de crudo.

El titular de YPF señaló que, aunque los movimientos del petróleo pueden influir en los costos, los cambios en los combustibles locales dependen de cómo se mantenga el precio internacional en el tiempo. "Si el petróleo sube un día a 100 dólares y luego vuelve a 70, el efecto sería prácticamente nulo", explicó. Por otra parte, Marín destacó los avances del proyecto Argentina LNG, que busca exportar gas licuado desde la Patagonia. El plan contempla inversiones cercanas a los USD 30.000 millones en infraestructura y producción, con la expectativa de iniciar obras en 2027 y comenzar a exportar hacia 2031. Finalmente, el ejecutivo valoró el encuentro Argentina Week, impulsado por el gobierno de Javier Milei, al considerar que permite mostrar el potencial del país ante inversores internacionales y atraer nuevos proyectos para el desarrollo energético.

