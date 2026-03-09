lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de marzo de 2026 - 16:44
Proyecto.

Boca avanza con obras en La Bombonera y da un paso clave hacia la ampliación

Boca avanza con obras de acceso en el estadio y crece la expectativa por la ampliación de la Bombonera.

Por  Judith Girón
Boca Juniors avanza con una serie de obras en La Bombonera para ampliar y modernizar del estadio﻿

Boca Juniors avanza con una serie de obras en La Bombonera para ampliar y modernizar del estadio﻿

Boca Juniors avanza con una serie de obras en La Bombonera para ampliar y modernizar del estadio﻿

Boca Juniors avanza con una serie de obras en La Bombonera para ampliar y modernizar del estadio﻿

Lee además
Franco Colapinto llegó a China para la segunda carrera de la Fórmula 1 y volvió a mostrar su pasión por Boca video
Automovilismo.

Franco Colapinto llegó a China para la segunda carrera de la Fórmula 1 y volvió a mostrar su pasión por Boca
Crimen de las francesas.
Salta.

Crimen de las francesas: declaró Jean-Michel Bouvier y criticó a la Justicia

La intervención incluyó la demolición de la antigua estructura de la puerta principal sobre la calle Brandsen para dar lugar a un hall de recepción más amplio, con tecnología moderna y un diseño pensado para agilizar el ingreso de los socios. Entre los cambios más importantes, se duplicará la capacidad de los molinetes y se digitalizará el control de acceso, lo que permitirá un ingreso más rápido durante los días de partido.

El nuevo recorrido hacia el interior del estadio también fue rediseñado. El acceso comienza con un pórtico de mayor tamaño y una puerta vidriada que conduce a un hall central con iluminación LED y pantallas que repasan momentos históricos del club. Desde allí, el trayecto continúa hacia las escaleras y ascensores con una visual abierta hacia las vitrinas de trofeos.

Otro de los espacios destacados es un entrepiso de 1.600 metros cuadrados que funcionará como área de circulación y descanso para los socios. En ese sector se instalarán nuevos sanitarios y puestos gastronómicos, con el objetivo de descomprimir los pasillos durante el entretiempo y mejorar la comodidad de los asistentes.

Boca dio un paso clave para la ampliación de La Bombonera

El club continúa dando pasos en el proyecto de ampliación del estadio. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme envió recientemente documentación a Ferrosur Roca para solicitar autorización para instalar columnas junto a las vías del tren cercanas al estadio, lo que permitiría avanzar en futuras estructuras para mejorar los accesos.

image (3)
La dirigencia envi&oacute; documentaci&oacute;n a Ferrosur Roca para solicitar autorizaci&oacute;n para instalar columnas junto a las v&iacute;as del tren cercanas al estadio.

La dirigencia envió documentación a Ferrosur Roca para solicitar autorización para instalar columnas junto a las vías del tren cercanas al estadio.

image (5)
Las columnas que se instalar&aacute;n por fuera de La Bombonera y sostendr&aacute;n una gran pantalla led.

Las columnas que se instalarán por fuera de La Bombonera y sostendrán una gran pantalla led.

Además, se realizan otras modificaciones dentro del estadio, como la ampliación de pasillos, la incorporación de nuevos baños y la creación de un patio de comidas con varios puestos gastronómicos. Frente al estadio, también se construye un gimnasio de primer nivel destinado a los socios del club.

image (6)
As&iacute; ser&aacute; el gimnasio exclusivo para socios que se construir&aacute; enfrente de La Bombonera.

Así será el gimnasio exclusivo para socios que se construirá enfrente de La Bombonera.

image (2)
As&iacute; ser&aacute; el gimnasio exclusivo para socios que se construir&aacute; enfrente de La Bombonera.

Así será el gimnasio exclusivo para socios que se construirá enfrente de La Bombonera.

image (4)
As&iacute; quedar&aacute; la entrada principal de La Bombonera en 2026

Así quedará la entrada principal de La Bombonera en 2026

Si bien la ampliación de La Bombonera todavía no tiene un anuncio oficial, las obras que se están ejecutando representan pasos concretos hacia la modernización del estadio y alimentan la expectativa de los hinchas que esperan novedades sobre el proyecto para aumentar la capacidad del histórico escenario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto llegó a China para la segunda carrera de la Fórmula 1 y volvió a mostrar su pasión por Boca

Crimen de las francesas: declaró Jean-Michel Bouvier y criticó a la Justicia

8M: Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a la militancia desde su domicilio

Horacio Marín, CEO de YPF, aseguró que no habrá "cimbronazos" en el precio de la nafta

Acuerdo entre el Gobierno de Jujuy y las fuerzas de Seguridad

Lo que se lee ahora
Alba Ramos, científica y doctora oriunda de Abra Pampa
Inspiración.

Creció en la Puna jujeña, estudió en Córdoba y alienta a mujeres a estudiar ciencia

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Se adelanta a vacunación antigripal
Argentina.

Salud adelanta la campaña antigripal en todo el país por nueva variante

Aumenta el 30% la carne en Jujuy video
Economía.

La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30% en los próximos días

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy
Precaución.

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco (Foto con IA)
Tenía alcoholemia positiva.

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

Alba Ramos, científica y doctora oriunda de Abra Pampa
Inspiración.

Creció en la Puna jujeña, estudió en Córdoba y alienta a mujeres a estudiar ciencia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel