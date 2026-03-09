Boca avanza con obras en La Bombonera y da un paso clave hacia la ampliación

Boca Juniors avanza con una serie de obras en La Bombonera para ampliar y modernizar del estadio﻿ Boca Juniors avanza con una serie de obras en La Bombonera para ampliar y modernizar del estadio﻿

El club Boca Juniors avanza con una serie de obras en La Bombonera que busca una ampliación y modernización del estadio y mejorar la experiencia de los hinchas.

La intervención incluyó la demolición de la antigua estructura de la puerta principal sobre la calle Brandsen para dar lugar a un hall de recepción más amplio, con tecnología moderna y un diseño pensado para agilizar el ingreso de los socios. Entre los cambios más importantes, se duplicará la capacidad de los molinetes y se digitalizará el control de acceso, lo que permitirá un ingreso más rápido durante los días de partido.

El nuevo recorrido hacia el interior del estadio también fue rediseñado. El acceso comienza con un pórtico de mayor tamaño y una puerta vidriada que conduce a un hall central con iluminación LED y pantallas que repasan momentos históricos del club. Desde allí, el trayecto continúa hacia las escaleras y ascensores con una visual abierta hacia las vitrinas de trofeos.

Otro de los espacios destacados es un entrepiso de 1.600 metros cuadrados que funcionará como área de circulación y descanso para los socios. En ese sector se instalarán nuevos sanitarios y puestos gastronómicos, con el objetivo de descomprimir los pasillos durante el entretiempo y mejorar la comodidad de los asistentes.

Boca dio un paso clave para la ampliación de La Bombonera El club continúa dando pasos en el proyecto de ampliación del estadio. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme envió recientemente documentación a Ferrosur Roca para solicitar autorización para instalar columnas junto a las vías del tren cercanas al estadio, lo que permitiría avanzar en futuras estructuras para mejorar los accesos. image (3) La dirigencia envió documentación a Ferrosur Roca para solicitar autorización para instalar columnas junto a las vías del tren cercanas al estadio. image (5) Las columnas que se instalarán por fuera de La Bombonera y sostendrán una gran pantalla led. Además, se realizan otras modificaciones dentro del estadio, como la ampliación de pasillos, la incorporación de nuevos baños y la creación de un patio de comidas con varios puestos gastronómicos. Frente al estadio, también se construye un gimnasio de primer nivel destinado a los socios del club. image (6) Así será el gimnasio exclusivo para socios que se construirá enfrente de La Bombonera. image (2) Así será el gimnasio exclusivo para socios que se construirá enfrente de La Bombonera. image (4) Así quedará la entrada principal de La Bombonera en 2026 Si bien la ampliación de La Bombonera todavía no tiene un anuncio oficial, las obras que se están ejecutando representan pasos concretos hacia la modernización del estadio y alimentan la expectativa de los hinchas que esperan novedades sobre el proyecto para aumentar la capacidad del histórico escenario.

