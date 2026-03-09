8M: Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a la militancia desde su domicilio

Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón.

Durante la jornada por el 8M, distintas organizaciones feministas se movilizaron desde el Congreso hacia Plaza de Mayo con reclamos vinculados a derechos laborales y en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional. En ese contexto, un grupo de manifestantes se desvió hacia San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Frente a esa concentración, la expresidenta salió por unos minutos al balcón de su vivienda, levantó los brazos y saludó a la militancia que se había reunido para manifestarle apoyo.

La situación judicial y la tobillera electrónica La reaparición pública de Cristina Kirchner se dio mientras continúa bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica. En febrero de 2026, la Cámara Federal de Casación rechazó los planteos de su defensa y dejó vigentes tanto el uso del dispositivo como las restricciones sobre visitas y movimientos dentro del régimen de detención domiciliaria.

La presencia de la exmandataria en el balcón volvió a darle centralidad política a su figura en una jornada atravesada por la movilización del Día de la Mujer y por consignas de respaldo impulsadas desde sectores del kirchnerismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eldestapeweb/status/2031105970491818124&partner=&hide_thread=false El momento en el que Cristina Kirchner salió a saludar a las mujeres que fueron a marchar por el 8M @kalofotograma pic.twitter.com/EZ87ENt2tC — El Destape (@eldestapeweb) March 9, 2026 Máximo Kirchner volvió a cuestionar la condena Más temprano, durante la tarde del lunes, habló su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, quien volvió a cuestionar la sentencia de prisión que recibió su madre en la causa Vialidad. En una entrevista con Futurock, sostuvo que la expresidenta está detenida pese al respaldo electoral que aún conserva. “Está presa y la cantidad de votos que representa es existente”, afirmó el legislador, y agregó que se trata de “una proscripción que pega en el corazón del campo nacional y popular”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.