lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de marzo de 2026 - 18:01
Día de la mujer.

8M: Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a la militancia desde su domicilio

Cristina Kirchner reapareció este 9 de marzo en el balcón de su domicilio y saludó a militantes durante la marcha por el Día de la Mujer.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón.

Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón.

Durante la jornada por el 8M, distintas organizaciones feministas se movilizaron desde el Congreso hacia Plaza de Mayo con reclamos vinculados a derechos laborales y en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional. En ese contexto, un grupo de manifestantes se desvió hacia San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Lee además
Cristina Kirchner.
País.

La Justicia ordenó que Cristina Kirchner vuelva a cobrar la pensión de Néstor Kirchner
Cristina Kirchner.
Justicia.

Rechazaron los pedidos de Cristina Kirchner para que le saquen la tobillera y flexibilicen las visitas

Frente a esa concentración, la expresidenta salió por unos minutos al balcón de su vivienda, levantó los brazos y saludó a la militancia que se había reunido para manifestarle apoyo.

La situación judicial y la tobillera electrónica

La reaparición pública de Cristina Kirchner se dio mientras continúa bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica. En febrero de 2026, la Cámara Federal de Casación rechazó los planteos de su defensa y dejó vigentes tanto el uso del dispositivo como las restricciones sobre visitas y movimientos dentro del régimen de detención domiciliaria.

La presencia de la exmandataria en el balcón volvió a darle centralidad política a su figura en una jornada atravesada por la movilización del Día de la Mujer y por consignas de respaldo impulsadas desde sectores del kirchnerismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eldestapeweb/status/2031105970491818124&partner=&hide_thread=false

Máximo Kirchner volvió a cuestionar la condena

Más temprano, durante la tarde del lunes, habló su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, quien volvió a cuestionar la sentencia de prisión que recibió su madre en la causa Vialidad. En una entrevista con Futurock, sostuvo que la expresidenta está detenida pese al respaldo electoral que aún conserva.

“Está presa y la cantidad de votos que representa es existente”, afirmó el legislador, y agregó que se trata de “una proscripción que pega en el corazón del campo nacional y popular”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Justicia ordenó que Cristina Kirchner vuelva a cobrar la pensión de Néstor Kirchner

Rechazaron los pedidos de Cristina Kirchner para que le saquen la tobillera y flexibilicen las visitas

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández

Crimen de las francesas: declaró Jean-Michel Bouvier y criticó a la Justicia

Boca avanza con obras en La Bombonera y da un paso clave hacia la ampliación

Lo que se lee ahora
Alba Ramos, científica y doctora oriunda de Abra Pampa
Inspiración.

Creció en la Puna jujeña, estudió en Córdoba y alienta a mujeres a estudiar ciencia

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Se adelanta a vacunación antigripal
Argentina.

Salud adelanta la campaña antigripal en todo el país por nueva variante

Aumenta el 30% la carne en Jujuy video
Economía.

La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30% en los próximos días

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy
Precaución.

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco (Foto con IA)
Tenía alcoholemia positiva.

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

Alba Ramos, científica y doctora oriunda de Abra Pampa
Inspiración.

Creció en la Puna jujeña, estudió en Córdoba y alienta a mujeres a estudiar ciencia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel