lunes 09 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 20:09
Salta.

Crimen de las francesas: declaró Jean-Michel Bouvier y criticó a la Justicia

El padre de Cassandre Bouvier se presentó ante la Unidad Fiscal Especializada que investiga el caso y criticó con dureza la investigación judicial de los primeros años.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Crimen de las francesas.

Crimen de las francesas.

Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre Bouvier, declaró este lunes ante la Unidad Fiscal Especializada que investiga el asesinato de su hija y de Houria Moumni, ocurrido en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, Salta, y volvió a cuestionar el trabajo realizado durante la investigación inicial del caso del crimen de las francesas.

Durante su exposición, Bouvier realizó fuertes críticas a la instrucción judicial de los primeros años, especialmente al trabajo del entonces juez Martín Pérez, al que acusó de haber llevado adelante una investigación con irregularidades.

Según trascendió, el padre de la joven sostuvo que el expediente estuvo marcado por “muchos vicios” e inconsistencias, y cuestionó aspectos centrales del proceso, entre ellos la determinación de la data de muerte y el desarrollo de la investigación.

Respaldo a la reapertura del caso

Aunque su declaración generó gran expectativa, el testimonio no habría aportado nuevas pruebas concretas a la causa.

Sin embargo, Bouvier expresó su agradecimiento a los fiscales que integran la nueva Unidad Fiscal por reabrir el expediente y revisar la investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido con las dos jóvenes francesas.

También manifestó su desacuerdo con la forma en que habitualmente se menciona el caso.

El padre de Cassandre explicó que no le agrada que se hable de “las turistas francesas”, ya que asegura que su hija no había viajado a Salta por turismo sino por motivos laborales. Incluso indicó que él mismo desconocía que la joven planeaba viajar a la provincia.

Dudas sobre la investigación

Jean-Michel Bouvier, el padre de Cassandre
Jean-Michel Bouvier, el padre de Cassandre, una de las turistas francesas

Jean-Michel Bouvier, el padre de Cassandre, una de las turistas francesas

Durante su declaración, Bouvier también se refirió a las personas que estuvieron involucradas en el proceso judicial.

En ese sentido, afirmó que descarta cualquier responsabilidad de Santos Clemente Vera, quien fue absuelto por la Justicia tras el proceso judicial.

También expresó dudas respecto al rol de Gustavo Lasi, condenado por el crimen, y cuestionó que continúe siendo mencionado en distintos aspectos de la investigación.

Además, recordó que tiempo atrás una mujer se acercó para ofrecerle información sobre el caso, aunque finalmente descartó ese posible testimonio cuando la persona se negó a presentar los datos ante la Justicia.

Un caso que vuelve a ser investigado

La declaración de Bouvier se enmarca en las nuevas medidas dispuestas tras la reapertura del expediente, uno de los casos criminales más resonantes de la historia reciente de Salta.

La Unidad Fiscal Especializada continúa analizando el contenido de la causa y las posibles nuevas líneas de investigación para intentar esclarecer lo ocurrido.

El padre de Cassandre volverá a declarar este martes ante los fiscales que llevan adelante la revisión del caso.

