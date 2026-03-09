Crimen de las francesas: Jean-Michel Bouvier declara en Salta y la causa suma un nuevo capítulo

El caso por el crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni volvió a quedar en el centro de la agenda judicial este lunes 9 de marzo, con la declaración testimonial de Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, ante la Unidad Fiscal Especializada que reimpulsa la investigación en Salta . La audiencia estaba prevista para este lunes y también podría continuar el martes por la cantidad de documentación e información que buscaría aportar.

La presentación de Bouvier se da en un momento sensible para la causa, a casi 15 años del doble femicidio ocurrido en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo , donde fueron hallados los cuerpos de las dos jóvenes francesas que habían llegado al país en un viaje turístico por el norte argentino.

Según publicaron medios salteños y nacionales, Bouvier llegó especialmente desde Francia para comparecer ante los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín, quienes integran el equipo especial que trabaja sobre el expediente desde febrero de 2025.

La expectativa está puesta en los elementos que el padre de Cassandre pueda sumar a la investigación . Según investigaciones nacionales (Infobae) señaló que la familia pretende aportar nueva documentación para reorientar el caso, mientras que la cobertura local remarcó que su testimonio podría ayudar a “despejar velos” sobre una causa atravesada durante años por cuestionamientos.

Crimen de las francesas: el caso y las irregularidades que se siguen discutiendo

El doble crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni conmocionó a Salta y tuvo repercusión internacional. Las jóvenes fueron halladas el 29 de julio de 2011, golpeadas, violadas y asesinadas a tiros, y desde entonces el expediente quedó marcado por denuncias de irregularidades, fallas investigativas y fuertes reclamos de justicia.

En esa línea, Jean-Michel Bouvier sostuvo en distintas declaraciones periodísticas que la investigación inicial fue deficiente. El padre de Cassandre habló de una “farsa policial y judicial” y remarcó que durante años impulsó acciones en Argentina y Francia para que el caso volviera a investigarse en profundidad.

Jean-Michel Bouvier, el padre de Cassandre Jean-Michel Bouvier, el padre de Cassandre, una de las turistas francesas

Las gestiones con Francia y el nuevo frente de investigación

En paralelo a la testimonial de Bouvier, el Ministerio Público Fiscal de Salta avanza con un exhorto internacional para que fiscales y especialistas en biología molecular puedan viajar a Francia y revisar material clave de la causa. Según la información oficial del MPF, el pedido fue solicitado el 5 de febrero de 2026, autorizado el 9 de febrero por el Juzgado de Garantías 1 de Salta y luego remitido a las autoridades francesas a través de la Cancillería argentina.

El objetivo de esa instancia es contrastar pericias realizadas en Francia con análisis hechos en Argentina. Entre los puntos a revisar aparecen diferencias en estudios genéticos y en la estimación de la data de muerte, además de la posible incorporación de testimonios de expertos y familiares y el acceso completo al expediente judicial abierto en Francia.

Qué se sabe sobre los tiempos de la causa

El avance de esta nueva etapa convive con otra advertencia que tomó fuerza en medios nacionales. Según publicó TN publicó el 7 de marzo, la causa podría prescribir en pocos meses y señaló que, según la Embajada de Francia en Buenos Aires, hasta ese momento no había confirmación concreta sobre fechas de una eventual misión oficial a París.