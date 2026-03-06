sábado 07 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 13:00
Policiales.

Dictaron la prisión preventiva e imputaron al presunto asesino del soldado de Abra Pampa

Este viernes se hizo la audiencia imputativa al presunto asesino de Alejandro Tolaba en Abra Pampa.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
detenido muerte en abra pampa (2)
En ese contexto, este viernes, durante la audiencia imputativa encabezada por el fiscal regional Alberto Mendivil, se dictó la prisión preventiva y se informó la imputación correspondiente para Ricardo Robinson Dionisio.

Imputación al presunto asesino del soldado de Abra Pampa

Tal como informaron a TodoJujuy.com fuentes cercanas a la investigación, este viernes 6 de marzo se llevó adelante la audiencia imputativa para Ricardo Robinson Dionisio, presunto asesino de Alejandro Tolaba. En esa instancia, el fiscal dispuso 90 días de prisión preventiva y se lo imputó bajo las siguientes carátulas:

Por homicidio simple consumado un hecho y por homicidio simple en grado de tentativa por hecho. Por homicidio simple consumado un hecho y por homicidio simple en grado de tentativa por hecho.

image

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

El hecho se registró alrededor de las 5.30 del lunes 2 de marzo a la salida de un evento bailable en cercanía del predio donde se realiza la feria El Huancar, en inmediaciones de avenida 23 de Agosto y 9 de Julio.

Según informó el periodista local Elbio LLampa, uno de los jóvenes, de aproximadamente 20 años, fue apuñalado con un arma blanca y perdió la vida. Su hermano también resultó herido y fue derivado de urgencia al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde permanece internado en estado crítico.

Embed - TRAGEDIA EN ABRA PAMPA: UN JOVEN MURIÓ Y SU HERMANO LUCHA POR SU VIDA TRAS UNA PELEA CALLEJERA

Luego de que uno de los presuntos asesinos se diera a la fuga, el 3 de marzo efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional de Bolivia, lograron detenerlo en la ciudad fronteriza de Villazón.

Fuentes confirmaron que el acusado se encontraba oculto en un residencial de la ciudad boliviana al momento de su captura, tras tareas de inteligencia desarrolladas en los últimos días.

Embed - ALBERTO MENDIVIL - MPA - Capturan en Bolivia al presunto homicida del joven de Abra Pampa

