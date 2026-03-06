Dictaron la prisión preventiva e imputaron al presunto asesino del soldado de Abra Pampa

En ese contexto, este viernes, durante la audiencia imputativa encabezada por el fiscal regional Alberto Mendivil, se dictó la prisión preventiva y se informó la imputación correspondiente para Ricardo Robinson Dionisio.
Imputación al presunto asesino del soldado de Abra Pampa
Tal como informaron a TodoJujuy.com fuentes cercanas a la investigación, este viernes 6 de marzo se llevó adelante la audiencia imputativa para Ricardo Robinson Dionisio, presunto asesino de Alejandro Tolaba. En esa instancia, el fiscal dispuso 90 días de prisión preventiva y se lo imputó bajo las siguientes carátulas:
Por homicidio simple consumado un hecho y por homicidio simple en grado de tentativa por hecho.
Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera
El hecho se registró alrededor de las 5.30 del lunes 2 de marzo a la salida de un evento bailable en cercanía del predio donde se realiza la feria El Huancar, en inmediaciones de avenida 23 de Agosto y 9 de Julio.
Según informó el periodista local Elbio LLampa, uno de los jóvenes, de aproximadamente 20 años, fue apuñalado con un arma blanca y perdió la vida. Su hermano también resultó herido y fue derivado de urgencia al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde permanece internado en estado crítico.
