sábado 07 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de marzo de 2026 - 19:12
Precaución.

Fuerte choque con heridos en la colectora del barrio El Progreso

El siniestro vial involucró a dos autos. En uno viajaba una familia con dos menores y en el otro dos jóvenes mayores de edad. Una mujer fue trasladada al Hospital Pablo Soria.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Dos autos colisionaron en la colectora.

Dos autos colisionaron en la colectora.

Lee además
Accidente en Ruta 9. video
Accidente.

Precaución: choque y vuelco en Ruta 9 antes de la entrada a Ciudad Cultural
Ernestina Pais protagonizó un choque, se negó al test de alcoholemia y encendió la polémica
Espectáculos.

Ernestina Pais protagonizó un choque, se negó al test de alcoholemia y encendió la polémica

Según la información conocida hasta el momento, los lesionados son una mujer y un hombre, cada uno ocupante de uno de los vehículos involucrados en el choque. La mujer, fue trasladada al Hospital Pablo Soria por dolores cervicales.

Embed - ACCIDENTE RUTA 9

Datos del hecho

Según relató uno de los conductores a TodoJujuy, junto a su mujer circulaban desde el barrio Moreno para bajar y en ese momento pueden observar otro vehículo que subía por la colectora aparentemente ambos por el mismo carril.

El conductor quiso esquivar al auto y terminan chocando, provocando daños materiales y heridos.

Uno de los protagonistas quien contó que "gracias a dios llevaban el cinturón de seguridad" aunque están con golpes y dolores.

Accidente en colectora

SAME trabaja en la zona

Tras el siniestro, personal del SAME se hizo presente para atender a los heridos y evaluar su estado de salud. El operativo sanitario se desarrollaba en la zona mientras avanzaban las tareas de asistencia.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Precaución: choque y vuelco en Ruta 9 antes de la entrada a Ciudad Cultural

Ernestina Pais protagonizó un choque, se negó al test de alcoholemia y encendió la polémica

El Registro Civil llevará oficinas móviles al Paseo de las Plantas en marzo para tramitar el DNI

Corsos Capitalinos 2026: estos fueron los ganadores en cada categoría

Este sábado se realizará en Jujuy la XLIII Asamblea Diocesana de Pastoral

Lo que se lee ahora
Búsqueda intensa.
CINDAC.

Buscan intensamente a dos adolescentes en San Salvador de Jujuy

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Javier Milei video
Política.

El Gobierno promulgó la Reforma Laboral y comienza a regir desde este viernes

Mañana se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy
Sociedad.

Mañana se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

El cronograma del fin de semana tiene platos fuertes para los equipos más populares.
Paro.

Argentina: Por qué no hay fútbol este fin de semana

Jujuy habilita la temporada de pesca en los ríos San Francisco y Lavayén
Aire libre.

Habilitaron la pesca deportiva y recreativa en Jujuy

Foto ilustrativa. video
Educación.

Cuánto cuesta estudiar inglés en Jujuy: inscripción y cuota en institutos 

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel