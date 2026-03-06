Fuerte choque con heridos en la colectora del barrio El Progreso

Dos autos colisionaron en la colectora.

Un accidente vial se registró este viernes en la colectora de barrio El Progreso, donde por causas que se intentan establecer colisionaron dos autos. Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas.

Según la información conocida hasta el momento, los lesionados son una mujer y un hombre, cada uno ocupante de uno de los vehículos involucrados en el choque. La mujer, fue trasladada al Hospital Pablo Soria por dolores cervicales.

Embed - ACCIDENTE RUTA 9 Datos del hecho Según relató uno de los conductores a TodoJujuy, junto a su mujer circulaban desde el barrio Moreno para bajar y en ese momento pueden observar otro vehículo que subía por la colectora aparentemente ambos por el mismo carril.

El conductor quiso esquivar al auto y terminan chocando, provocando daños materiales y heridos.

Uno de los protagonistas quien contó que "gracias a dios llevaban el cinturón de seguridad" aunque están con golpes y dolores. Accidente en colectora SAME trabaja en la zona Tras el siniestro, personal del SAME se hizo presente para atender a los heridos y evaluar su estado de salud. El operativo sanitario se desarrollaba en la zona mientras avanzaban las tareas de asistencia. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

