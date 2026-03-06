Fuerte choque con heridos en la colectora del barrio El Progreso

Según la información conocida hasta el momento, los lesionados son una mujer y un hombre, cada uno ocupante de uno de los vehículos involucrados en el choque. La mujer, fue trasladada al Hospital Pablo Soria por dolores cervicales.
Embed - ACCIDENTE RUTA 9
Datos del hecho
Según relató uno de los conductores a TodoJujuy, junto a su mujer circulaban desde el barrio Moreno para bajar y en ese momento pueden observar otro vehículo que subía por la colectora aparentemente ambos por el mismo carril.
El conductor quiso esquivar al auto y terminan chocando, provocando daños materiales y heridos.
Uno de los protagonistas quien contó que "gracias a dios llevaban el cinturón de seguridad" aunque están con golpes y dolores.
SAME trabaja en la zona
Tras el siniestro, personal del SAME se hizo presente para atender a los heridos y evaluar su estado de salud. El operativo sanitario se desarrollaba en la zona mientras avanzaban las tareas de asistencia.