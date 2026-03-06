Este sábado se realizará en Jujuy la XLIII Asamblea Diocesana de Pastoral

La Diócesis de Jujuy se prepara para vivir una nueva edición de la XLIII Asamblea Diocesana de Pastoral , un espacio de encuentro, formación y comunión eclesial que reunirá a agentes pastorales y fieles de distintas parroquias.

La actividad se realizará este sábado 7 de marzo desde las 8 de la mañana en el Polideportivo del Colegio del Salvador y marcará el inicio del año pastoral de la Iglesia jujeña .

El obispo de Jujuy, César Daniel Fernández , explicó que la asamblea será una oportunidad para profundizar el trabajo que la Iglesia viene realizando a partir del camino sinodal .

“Estamos a las puertas de nuestra asamblea diocesana. Venimos reflexionando sobre el camino sinodal de la Iglesia para aplicarlo a la Iglesia de Jujuy. Este año tenemos la dicha de contar con el subsecretario del Sínodo de los Obispos”, señaló.

El obispo agregó que la presencia del invitado permitirá reflexionar sobre los desafíos actuales de la Iglesia y las perspectivas para continuar el trabajo pastoral.

Invitados especiales y formación pastoral

image Monseñor Luis Marín de San Martín.

La jornada contará con la participación de Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos, quien abordará el Documento Final del Sínodo. Además, el Pbro. Ariel Zottola brindará reflexiones sobre la animación de la Pastoral Juvenil y Vocacional.

Durante el encuentro habrá momentos de oración, reflexión comunitaria y trabajo pastoral.

Una Iglesia que busca renovarse

En diálogo con Canal 4, Mons. Luis Marín de San Martín destacó el valor de este tipo de encuentros para la vida de la Iglesia.

“Es una alegría estar acá y participar en la asamblea. Va a ser un proceso de renovación profunda para los cristianos”, expresó. Explicó que el objetivo es fortalecer una Iglesia basada en la comunión, la evangelización y el compromiso con los desafíos del mundo actual.

“La temática se orienta a una Iglesia que impulsa la comunión, los lazos que nos unen a Cristo y nos abre a la evangelización, una Iglesia viva y abierta”, señaló.

El mensaje de la Iglesia ante los conflictos del mundo

Consultado sobre los conflictos internacionales, el subsecretario del Sínodo remarcó que la Iglesia mantiene un mensaje claro a favor de la paz.

“El mensaje de la Iglesia es un mensaje de paz. No es aceptable pisotear el derecho internacional ni promover guerras ofensivas. Cada cristiano debe ser constructor de paz y defender a los más débiles”, afirmó.

Finalmente, destacó que los participantes de la asamblea llevarán el espíritu de renovación a sus comunidades.

“Será un testimonio muy bonito. Los participantes llevarán este impulso a sus parroquias, a sus familias y a la sociedad”.