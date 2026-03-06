Corsos Capitalinos 2026: estos fueron los ganadores en cada categoría

Este viernes anunciaron a los ganadores de los Corsos Capitalinos 2026, uno de los eventos más convocantes de la temporada de verano en la capital jujeña. Como en años anteriores, la celebración reunió a miles de vecinos de distintos puntos de la ciudad y también de localidades cercanas.
Durante esta edición, los corsos se desarrollaron a lo largo de tres jornadas que tuvieron como escenario la avenida Forestal, en Alto Comedero, y la avenida General Savio, en la zona sur de San Salvador de Jujuy. La convocatoria volvió a consolidarse como un espacio de encuentro popular, identidad cultural y celebración colectiva.
Ganadores en cada categoría
1. Comparsas Indígenas
1°: Desierto
2°: Desierto
3°: Indios Ottawas
2. Agrupación Tradicional
1°: Ballet Mama Pacha — 162 puntos
2°: Comparsa Somos Runas — 149 puntos
3°: Academia de Danza Folklórica El Criollo — 133 puntos
3. Agrupación Ritmos Latinos
1°: Agrupación Rumbata — 178 puntos
2°: La Revelación Tropical — 145 puntos
3°: Desierto
4. Danzas Bolivianas I – Caporal
1°: Fraternidad Sangre Caporal — 178 puntos
2°: Ballet Folklórico Inti Wara — 165 puntos
3°: Fraternidad de Caporales Amautas — 150 puntos
5. Danzas Bolivianas II (Tinku, Diablada, Morenada, Salay y otras)
1°: Fraternidad Folklórica y Cultural Salay Zapateadito Jujuy — 162 puntos