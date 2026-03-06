sábado 07 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de marzo de 2026 - 21:00
Baile.

Corsos Capitalinos 2026: estos fueron los ganadores en cada categoría

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer a las agrupaciones premiadas tras tres jornadas de fiesta, color y expresión cultural.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Ganadores de los Corsos Capitalinos.

Ganadores de los Corsos Capitalinos.

Este viernes anunciaron a los ganadores de los Corsos Capitalinos 2026, uno de los eventos más convocantes de la temporada de verano en la capital jujeña. Como en años anteriores, la celebración reunió a miles de vecinos de distintos puntos de la ciudad y también de localidades cercanas.

Lee además
Foto ilustrativa.
Jujuy.

El Registro Civil llevará oficinas móviles al Paseo de las Plantas en marzo para tramitar el DNI
Colegio del Salvador. video
Religión.

Este sábado se realizará en Jujuy la XLIII Asamblea Diocesana de Pastoral

Durante esta edición, los corsos se desarrollaron a lo largo de tres jornadas que tuvieron como escenario la avenida Forestal, en Alto Comedero, y la avenida General Savio, en la zona sur de San Salvador de Jujuy. La convocatoria volvió a consolidarse como un espacio de encuentro popular, identidad cultural y celebración colectiva.

Corsos Capitalinos 2026.
Corsos Capitalinos 2026.

Corsos Capitalinos 2026.

Ya se vive a pleno la primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio
Ya se vive a pleno la primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Ya se vive a pleno la primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Ganadores en cada categoría

1. Comparsas Indígenas

1°: Desierto

2°: Desierto

3°: Indios Ottawas

2. Agrupación Tradicional

1°: Ballet Mama Pacha — 162 puntos

2°: Comparsa Somos Runas — 149 puntos

3°: Academia de Danza Folklórica El Criollo — 133 puntos

3. Agrupación Ritmos Latinos

1°: Agrupación Rumbata — 178 puntos

2°: La Revelación Tropical — 145 puntos

3°: Desierto

4. Danzas Bolivianas I – Caporal

1°: Fraternidad Sangre Caporal — 178 puntos

2°: Ballet Folklórico Inti Wara — 165 puntos

3°: Fraternidad de Caporales Amautas — 150 puntos

5. Danzas Bolivianas II (Tinku, Diablada, Morenada, Salay y otras)

1°: Fraternidad Folklórica y Cultural Salay Zapateadito Jujuy — 162 puntos

2°: Federación Folklórica Artesanos — 156 puntos

3°: Tinkus Kallpas — 151 puntos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Registro Civil llevará oficinas móviles al Paseo de las Plantas en marzo para tramitar el DNI

Este sábado se realizará en Jujuy la XLIII Asamblea Diocesana de Pastoral

Fuerte choque con heridos en la colectora del barrio El Progreso

Cronograma de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Buscan intensamente a dos adolescentes en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Dos autos colisionaron en la colectora. video
Precaución.

Fuerte choque con heridos en la colectora del barrio El Progreso

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Javier Milei video
Política.

El Gobierno promulgó la Reforma Laboral y comienza a regir desde este viernes

Mañana se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy
Sociedad.

Mañana se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

El cronograma del fin de semana tiene platos fuertes para los equipos más populares.
Paro.

Argentina: Por qué no hay fútbol este fin de semana

Jujuy habilita la temporada de pesca en los ríos San Francisco y Lavayén
Aire libre.

Habilitaron la pesca deportiva y recreativa en Jujuy

Foto ilustrativa. video
Educación.

Cuánto cuesta estudiar inglés en Jujuy: inscripción y cuota en institutos 

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel