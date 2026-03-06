Corsos Capitalinos 2026: estos fueron los ganadores en cada categoría

Ganadores de los Corsos Capitalinos.

Este viernes anunciaron a los ganadores de los Corsos Capitalinos 2026, uno de los eventos más convocantes de la temporada de verano en la capital jujeña. Como en años anteriores, la celebración reunió a miles de vecinos de distintos puntos de la ciudad y también de localidades cercanas.

Durante esta edición, los corsos se desarrollaron a lo largo de tres jornadas que tuvieron como escenario la avenida Forestal, en Alto Comedero, y la avenida General Savio, en la zona sur de San Salvador de Jujuy. La convocatoria volvió a consolidarse como un espacio de encuentro popular, identidad cultural y celebración colectiva.

Ganadores en cada categoría 1. Comparsas Indígenas

1°: Desierto

2°: Desierto 3°: Indios Ottawas 2. Agrupación Tradicional 1°: Ballet Mama Pacha — 162 puntos 2°: Comparsa Somos Runas — 149 puntos 3°: Academia de Danza Folklórica El Criollo — 133 puntos 3. Agrupación Ritmos Latinos 1°: Agrupación Rumbata — 178 puntos 2°: La Revelación Tropical — 145 puntos 3°: Desierto 4. Danzas Bolivianas I – Caporal 1°: Fraternidad Sangre Caporal — 178 puntos 2°: Ballet Folklórico Inti Wara — 165 puntos 3°: Fraternidad de Caporales Amautas — 150 puntos 5. Danzas Bolivianas II (Tinku, Diablada, Morenada, Salay y otras) 1°: Fraternidad Folklórica y Cultural Salay Zapateadito Jujuy — 162 puntos 2°: Federación Folklórica Artesanos — 156 puntos 3°: Tinkus Kallpas — 151 puntos

