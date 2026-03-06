sábado 07 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 21:22
Jujuy.

El Registro Civil llevará oficinas móviles al Paseo de las Plantas en marzo para tramitar el DNI

Los operativos se realizarán todos los sábados de marzo en la feria ubicada sobre avenida 19 de Abril. Los turnos se entregarán por orden de llegada.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases
Servicios.

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases
Foto ilustrativa.
Jujuy.

Cambios en el horario de atención del Registro Civil, precios de los trámites y todos los detalles

La iniciativa busca descentralizar los trámites administrativos y facilitar que los vecinos puedan gestionar su Documento Nacional de Identidad (DNI) mientras recorren la feria de producción floral y artesanal.

Los operativos se llevarán adelante todos los sábados de marzo, de 10 a 13 horas, en la playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, entre Otero y Gorriti.

Cómo serán los operativos

Desde el organismo informaron que los turnos se entregarán por estricto orden de llegada.

En el caso de menores de hasta 14 años, será obligatorio presentar la partida de nacimiento actualizada, emitida con una antigüedad no mayor a un año.

Además, los vecinos podrán abonar el trámite mediante diferentes modalidades de pago.

Formas de pago habilitadas

El Registro Civil habilitó varias opciones para facilitar el pago del arancel del DNI:

  • Medios digitales: código QR, tarjetas de débito o crédito y billeteras virtuales.

  • Pago en efectivo: el agente registral entregará un comprobante para abonar en Rapipago o Pago Fácil. Luego se deberá presentar el ticket para completar el trámite.

Un servicio integrado con la feria

El Paseo de las Plantas funciona todos los sábados de 8 a 15 horas y se consolidó como un espacio tradicional donde productores locales ofrecen plantas ornamentales, flores y productos artesanales.

Con la incorporación de los operativos del Registro Civil, el lugar se convierte durante los sábados de marzo en un punto de servicios para los vecinos que realizan sus compras en la feria.

