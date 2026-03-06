El Registro Civil llevará oficinas móviles al Paseo de las Plantas en marzo para tramitar el DNI

El Registro Civil de Jujuy confirmó que durante todo el mes de marzo realizará operativos móviles de documentación en el Paseo de las Plantas , uno de los espacios comerciales más concurridos de la capital.

La iniciativa busca descentralizar los trámites administrativos y facilitar que los vecinos puedan gestionar su Documento Nacional de Identidad (DNI) mientras recorren la feria de producción floral y artesanal.

Los operativos se llevarán adelante todos los sábados de marzo , de 10 a 13 horas , en la playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, entre Otero y Gorriti .

Desde el organismo informaron que los turnos se entregarán por estricto orden de llegada .

En el caso de menores de hasta 14 años, será obligatorio presentar la partida de nacimiento actualizada, emitida con una antigüedad no mayor a un año.

Además, los vecinos podrán abonar el trámite mediante diferentes modalidades de pago.

Formas de pago habilitadas

El Registro Civil habilitó varias opciones para facilitar el pago del arancel del DNI:

Medios digitales: código QR, tarjetas de débito o crédito y billeteras virtuales.

Pago en efectivo: el agente registral entregará un comprobante para abonar en Rapipago o Pago Fácil. Luego se deberá presentar el ticket para completar el trámite.

Un servicio integrado con la feria

El Paseo de las Plantas funciona todos los sábados de 8 a 15 horas y se consolidó como un espacio tradicional donde productores locales ofrecen plantas ornamentales, flores y productos artesanales.

Con la incorporación de los operativos del Registro Civil, el lugar se convierte durante los sábados de marzo en un punto de servicios para los vecinos que realizan sus compras en la feria.