Cuánto cuesta estudiar inglés en Jujuy: inscripción y cuota en institutos privados

Estudiar inglés se convirtió en una de las herramientas educativas más buscadas por estudiantes y familias. En Jujuy, muchos padres optan por institutos privados para complementar la formación escolar y mejorar las oportunidades futuras de los chicos.

En diálogo con Canal 4 , la profesora Sandra Calizaya explicó los costos aproximados que actualmente tiene cursar una carrera de inglés en un instituto.

Según detalló la docente, la inscripción anual para comenzar a estudiar inglés se encuentra entre 60 mil y 80 mil pesos , dependiendo del instituto.

En tanto, la cuota mensual también ronda valores similares. “La cuota está entre 60 mil y 70 mil pesos , dependiendo del nivel”, explicó Calizaya. La docente indicó que los alumnos pueden comenzar desde pequeños y avanzar durante varios años dentro del mismo programa académico.

image Estudiar inglés en Jujuy.

Cuántos años dura la carrera

La formación completa para niños y adolescentes puede durar hasta nueve años, lo que permite que los estudiantes finalicen el aprendizaje del idioma junto con la etapa del colegio secundario.

Además, existen cursos específicos para adultos, que tienen una duración aproximada de tres años.

La importancia de aprender inglés

Calizaya destacó que el inglés es actualmente un idioma global, fundamental para la comunicación, el turismo y el mundo laboral.

“Los chicos lo utilizan mucho en redes sociales y también es muy importante para el turismo. En Jujuy recibimos visitantes de Europa y Estados Unidos, por lo que saber inglés permite comunicarse con personas de otros países”, señaló.

También remarcó que, a pesar de la situación económica, muchos padres siguen apostando a la educación.

“Los papás quieren que sus hijos tengan una herramienta más además de la escuela. El inglés puede servirles mucho en el futuro como recurso laboral”, concluyó.