Tucumán ampliará la jornada escolar en todas las escuelas y sumará más horas de clases

Más de 460.000 estudiantes de Tucumán iniciaron el ciclo lectivo 2026 con una agenda educativa que incluye una de las principales reformas del año: la extensión de la jornada escolar en todos los establecimientos de la provincia , tanto públicos como privados y en todos los niveles.

La iniciativa fue presentada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, quien explicó que la meta es que el 100% de las escuelas tenga más de cuatro horas diarias de clases .

“ Teníamos un 55% de escuelas con más de cuatro horas diarias de clases, y este año le agregaremos una hora más al 45% restante ”, anticipó la funcionaria al detallar la política educativa prevista para este año.

Según explicó, la ampliación del horario escolar no solo apunta a mejorar los aprendizajes, sino que también tendrá impacto en el ámbito docente. “ Esto no sólo va a beneficiar a la educación sino que va a significar un aumento salarial para los docentes ”, señaló.

Ampliación de la jornada escolar y nuevas propuestas educativas

La extensión de la jornada se complementará con otras acciones orientadas a fortalecer el sistema educativo provincial. Entre ellas se destaca la continuidad del Plan Provincial de Alfabetización “Equidad y Futuro”, destinado a mejorar la lectura, la comprensión y la producción de textos en estudiantes de todos los niveles.

“Buscamos garantizar que todos los estudiantes puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad”, explicó Montaldo.

Además, el programa incluye capacitaciones para docentes, directivos y supervisores, encuentros pedagógicos los días sábados y la entrega de material educativo y tecnológico para fortalecer el trabajo en las aulas.

Otro eje será el desarrollo de habilidades socioemocionales dentro de las escuelas, en articulación con programas nacionales y con el proyecto provincial “Educar es Cuidar”, que promueve la llamada “pedagogía del cuidado”.

Cambios en el nivel secundario

El nivel secundario concentrará parte de las innovaciones del sistema educativo. Una de las medidas previstas es duplicar el número de supervisores escolares, que pasarán de 14 a 26 en toda la provincia, con el objetivo de mejorar el acompañamiento institucional.

También se implementará la Red de Escuelas Secundarias Innovadoras (Red Innova), un programa nacional que busca transformar la organización institucional, revisar los diseños curriculares y fortalecer el acompañamiento a las trayectorias escolares mediante tutores.

Apoyo personalizado en las aulas

La agenda educativa también contempla la incorporación de maestras integradoras en las aulas, especialmente en aquellos cursos donde haya estudiantes que requieran mayor apoyo pedagógico.

Estas docentes trabajarán durante toda la jornada escolar y articularán con el equipo educativo y las familias para acompañar el proceso de aprendizaje. “Su tarea será garantizar continuidad y compromiso en las trayectorias escolares”, indicó la ministra.

Inicio del ciclo lectivo

El comienzo del ciclo escolar se desarrolló en distintas instituciones de la provincia, entre ellas la escuela municipal Alfonsina Storni, ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde también se inauguraron nuevas salas de nivel inicial para ampliar la oferta educativa en la zona.

Con la ampliación del horario escolar y la implementación de nuevas políticas pedagógicas, el gobierno provincial apuesta a mejorar la calidad educativa y fortalecer la permanencia de los estudiantes en el sistema durante el ciclo lectivo 2026.