Mesas de examen: docentes analizan pedir más días para tomar evaluaciones

Este miércoles 18 de febrero comenzaron en Jujuy las tutorías y el acompañamiento de trayectorias escolares en el nivel secundario, una instancia prevista por disposición ministerial para que estudiantes con materias pendientes puedan prepararse antes de las mesas de evaluación.

Educación. Cambios en las fechas de examen en Jujuy para estudiantes que tengan materias adeudadas

Manuel Carlos, secretario del Bachillerato Provincial N°21 , detalló que la medida se aplica “ a partir de hoy, miércoles 18 hasta el día martes 24 ”, y está pensada para quienes tienen espacios curriculares pendientes de aprobación . “Es como en el acompañamiento de diciembre: los alumnos se deben presentar a los espacios pendientes, y los profesores les evacúan dudas para las mesas de examen”, explicó.

Según indicó, pueden asistir estudiantes de todos los cursos que adeuden materias: “ Para todos los alumnos que deben espacios curriculares pendientes de aprobación, lo que antes llamábamos previas y las del año anterior ”.

“Para todos los alumnos que deben espacios curriculares pendientes de aprobación, lo que antes llamábamos previas y las del año anterior”. “Para todos los alumnos que deben espacios curriculares pendientes de aprobación, lo que antes llamábamos previas y las del año anterior”.

Embed - TUTORIAS EN LAS ESCUELAS

En cuanto a si la asistencia es obligatoria, aclaró que no es un requisito para rendir: “Por diversos, si hay alumnos que por razones de viaje no puedan concurrir a las tutorías, tienen el mismo derecho a presentarse a las mesas de examen. O sea que no hay impedimentos”, remarcó, aunque destacó que la tutoría sirve para “aprovechar a los docentes” y llegar mejor preparados.7

"Tienen el mismo derecho a presentarse a las mesas de examen" "Tienen el mismo derecho a presentarse a las mesas de examen"

Mesas de exámenes en nivel secundario hoy y mañana.jpg Iniciaron las tutorías en las escuelas: quiénes deben asistir y cómo será el acompañamiento

Mesas de examen y pedido de más días

Carlos recordó que, además del acompañamiento, luego llegan las mesas de evaluación, y anticipó que varias instituciones pedirán ampliar el cronograma: “Seguramente la mayoría de las escuelas van a solicitar días más, porque en dos días no se puede evaluar a un alumno”, señaló. En esa línea, contó que ya elevan una nota para que el supervisor autorice sumar al menos dos días más.

También invitó a las familias a acercarse al establecimiento ante cualquier duda, ya que el colegio retoma su funcionamiento habitual: “La escuela está funcionando en horario habitual… para que vengan si tienen alguna duda”, indicó, y recordó que la organización del trimestre ya está en marcha desde esta semana.

“Seguramente la mayoría de las escuelas van a solicitar días más, porque en dos días no se puede evaluar a un alumno” “Seguramente la mayoría de las escuelas van a solicitar días más, porque en dos días no se puede evaluar a un alumno”

Cuándo empiezan las clases en Jujuy

Más allá de estas instancias previas, el regreso a clases en todos los niveles obligatorios está previsto para el lunes 2 de marzo, según informó el Ministerio de Educación de Jujuy al presentar las fechas clave del ciclo lectivo 2026.

En paralelo, el calendario escolar nacional publicado por Nación ubica a Jujuy con inicio 23/02/26, pero en la comunicación oficial provincial se remarca que el 18 de febrero comienzan actividades de acompañamiento (como tutorías) y que las clases en aula vuelven el 2 de marzo.