Mesas de examen: docentes analizan pedir más días para tomar evaluaciones

Tutorías del 18 al 24: para qué son y a quiénes alcanzan
Manuel Carlos, secretario del Bachillerato Provincial N°21, detalló que la medida se aplica “a partir de hoy, miércoles 18 hasta el día martes 24”, y está pensada para quienes tienen espacios curriculares pendientes de aprobación. “Es como en el acompañamiento de diciembre: los alumnos se deben presentar a los espacios pendientes, y los profesores les evacúan dudas para las mesas de examen”, explicó.
Según indicó, pueden asistir estudiantes de todos los cursos que adeuden materias: “Para todos los alumnos que deben espacios curriculares pendientes de aprobación, lo que antes llamábamos previas y las del año anterior”.
En cuanto a si la asistencia es obligatoria, aclaró que no es un requisito para rendir: “Por diversos, si hay alumnos que por razones de viaje no puedan concurrir a las tutorías, tienen el mismo derecho a presentarse a las mesas de examen. O sea que no hay impedimentos”, remarcó, aunque destacó que la tutoría sirve para “aprovechar a los docentes” y llegar mejor preparados.7
Mesas de examen y pedido de más días
Carlos recordó que, además del acompañamiento, luego llegan las mesas de evaluación, y anticipó que varias instituciones pedirán ampliar el cronograma: “Seguramente la mayoría de las escuelas van a solicitar días más, porque en dos días no se puede evaluar a un alumno”, señaló. En esa línea, contó que ya elevan una nota para que el supervisor autorice sumar al menos dos días más.
También invitó a las familias a acercarse al establecimiento ante cualquier duda, ya que el colegio retoma su funcionamiento habitual: “La escuela está funcionando en horario habitual… para que vengan si tienen alguna duda”, indicó, y recordó que la organización del trimestre ya está en marcha desde esta semana.
Cuándo empiezan las clases en Jujuy
Más allá de estas instancias previas, el regreso a clases en todos los niveles obligatorios está previsto para el lunes 2 de marzo, según informó el Ministerio de Educación de Jujuy al presentar las fechas clave del ciclo lectivo 2026.
En paralelo, el calendario escolar nacional publicado por Nación ubica a Jujuy con inicio 23/02/26, pero en la comunicación oficial provincial se remarca que el 18 de febrero comienzan actividades de acompañamiento (como tutorías) y que las clases en aula vuelven el 2 de marzo.