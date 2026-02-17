Arrancan las tutorías para los estudiantes que adeudan materias en Jujuy

Tutorias en el secundario.

Con el objetivo de acompañar y reforzar los aprendizajes, el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy confirmó que todos los alumnos de nivel secundario que tienen materias pendientes podrán participar de tutorías previas a sus exámenes. Esta iniciativa se llevará a cabo en la semana previa a las mesas de evaluación, en el mismo horario en el que cursaron durante 2025, para favorecer la preparación y aclarar dudas antes de rendir.

Tutorías entre el 18 y 24 de febrero Según se informó a las familias, desde el miércoles 18 hasta el martes 24 de febrero se desarrollará la instancia de tutoría para quienes adeuden espacios curriculares. La medida fue adoptada para brindar apoyo pedagógico y asegurar que los estudiantes lleguen mejor preparados a sus exámenes de recuperación.

Las actividades se organizarán en los mismos días y horarios en los que los alumnos asistieron a clases durante el año pasado, lo que permitirá dar continuidad a las trayectorias individuales y reforzar los contenidos que cada estudiante debe acreditar.

escuela-educacion-clases-1jpg Mesas de evaluación reprogramadas Tras las tutorías, las mesas de evaluación fueron reprogramadas para los días 26 y 27 de febrero de 2026, con turnos tanto por la mañana como por la tarde, de acuerdo con el espacio curricular que deba rendir cada alumno.

Esta modificación en el cronograma original fue comunicada oficialmente por la cartera educativa provincial, que también aclaró que los estudiantes deben presentarse con toda la documentación requerida y cumplir con la asistencia a las tutorías para poder rendir en las nuevas fechas.

