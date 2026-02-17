martes 17 de febrero de 2026

17 de febrero de 2026 - 18:43
Fechas.

Arrancan las tutorías para los estudiantes que adeudan materias en Jujuy

El Ministerio de Educación de Jujuy anunció una instancia de tutorías opcionales para estudiantes que adeudan espacios curriculares, antes de las mesas de evaluación.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Tutorias en el secundario.

Tutorias en el secundario.

Tutorías entre el 18 y 24 de febrero

Según se informó a las familias, desde el miércoles 18 hasta el martes 24 de febrero se desarrollará la instancia de tutoría para quienes adeuden espacios curriculares. La medida fue adoptada para brindar apoyo pedagógico y asegurar que los estudiantes lleguen mejor preparados a sus exámenes de recuperación.

Las actividades se organizarán en los mismos días y horarios en los que los alumnos asistieron a clases durante el año pasado, lo que permitirá dar continuidad a las trayectorias individuales y reforzar los contenidos que cada estudiante debe acreditar.

escuela-educacion-clases-1jpg

Mesas de evaluación reprogramadas

Tras las tutorías, las mesas de evaluación fueron reprogramadas para los días 26 y 27 de febrero de 2026, con turnos tanto por la mañana como por la tarde, de acuerdo con el espacio curricular que deba rendir cada alumno.

Esta modificación en el cronograma original fue comunicada oficialmente por la cartera educativa provincial, que también aclaró que los estudiantes deben presentarse con toda la documentación requerida y cumplir con la asistencia a las tutorías para poder rendir en las nuevas fechas.

