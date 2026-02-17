Año Nuevo Chino: las claves del feng shui para iniciar el ciclo con buena energía

Todo lo que hay que hacer para atraer la buena energía en el Año Nuevo Chino, de acuerdo al Feng Shui.

Este 17 de febrero se celebra el Año Nuevo Chino , una fecha importante en distintas naciones asiáticas. Más allá de marcar el inicio de un nuevo período dentro del calendario lunisolar , también simboliza la llegada del Año del Caballo de Fuego . De acuerdo con la ancestral práctica del Feng Shui , es un día especial en el que la prosperidad se instala en los hogares.

Por ese motivo, la recomendación principal es evitar cualquier tarea de limpieza durante esta jornada: no conviene barrer , trapear ni tirar la basura, dado que estos gestos representan el alejamiento de la abundancia que el Caballo introduce.

En consecuencia, la carga energética de este 17 de febrero está orientada a acoger y afianzar . Al tratarse de un ciclo regido por el Fuego , la energía se manifiesta de forma intensa y dinámica; por eso, los rituales que se realicen hoy funcionan como verdaderos “atractores” destinados a retener esa vibración dentro del hogar sin alterar el curso del destino.

A continuación, algunas prácticas para dar la bienvenida al Año Nuevo Chino con la mejor disposición energética, según el Feng Shui .

El ritual de las “Naranjas de la Fortuna”

Durante el Año Nuevo Chino, en vez de realizar tareas de limpieza, la propuesta es “plantar” prosperidad. El tono anaranjado simboliza el oro y la fuerza solar asociada al Fuego, por lo que se lo vincula con la atracción de bienes materiales y la armonía en los vínculos familiares a lo largo de todo el año.

Para llevarlo a cabo, hacen falta ocho naranjas en buen estado y un recipiente circular, como un centro de mesa o frutera. A continuación, el procedimiento del ritual conocido como las “Naranjas de la Fortuna”:

1 Armado y visualización

En la mañana de este 17 de febrero, ubicar las ocho naranjas en el centro de mesa, incorporándolas una por una mientras se proyecta mentalmente un deseo de abundancia con cada pieza.

2 Ubicación

Colocar el recipiente en la mesa del comedor o dentro de la cocina —considerados el núcleo del hogar— y mantener las frutas en ese sitio; su fragancia cítrica contribuye a limpiar el ambiente de manera delicada. Evitar trasladarlas durante las primeras 24 horas luego del ritual realizado el 17 de febrero, a fin de que la energía del Caballo de Fuego pueda estabilizarse en la vivienda.

El ritual de los “Pies de Hierro”

Como el Caballo simboliza movimiento y progreso, esta práctica apunta a reforzar la solidez para atravesar un período marcado por transformaciones rápidas. Favorece la certeza financiera y la determinación al momento de decidir. Únicamente se necesita un sobre rojo con una moneda de bajo valor en su interior.

A continuación, el paso a paso del ritual conocido como los “Pies de Hierro”:

1 Colocación

Previo a abandonar la vivienda en esta jornada —o cerca del mediodía en caso de quedarse en casa—, introducir el sobre rojo en el calzado derecho, ubicándolo directamente bajo el talón.

2 Activación

Llevarlo consigo al desplazarse durante el día. Este gesto metafórico indica que se avanza “sobre riqueza” y que cada movimiento realizado en el Año del Caballo de Fuego contará con el sostén de la buena suerte.

La ceremonia de las “Luces Rojas”

Dado que el Fuego es el elemento dominante de 2026, puede utilizarse para alinearse con el nuevo ciclo y potenciar la visibilidad pública, el desarrollo laboral y la energía pasional.

Para ello, hacen falta tres velas rojas y un plato con una pequeña cantidad de miel. A continuación, el procedimiento de la ceremonia denominada “Luces Rojas”:

1 Armado

Al caer la tarde de este martes, aplicar una pequeña porción de miel en la base de cada vela con la intención de atraer un porvenir favorable.

2 Encendido de las velas

Prenderlas en un sector protegido de la sala de estar. Durante su combustión, es recomendable eludir conflictos y sostener un ambiente armonioso. El Feng Shui sostiene que la disposición emocional de esta jornada resonará a lo largo de los próximos doce meses.

3 Cierre

Dentro del Feng Shui, la forma en que se extinguen los elementos asociados al Fuego influye en si la energía convocada se dispersa o queda instalada en la vivienda. Por eso, no es recomendable soplar las velas; en su lugar, se sugiere emplear un apagavelas metálico o, alternativamente, una cuchara invertida para ahogar la llama al privarla de oxígeno.

También pueden dejarse consumir totalmente si el soporte es apto, ya que esto contribuye a mantener la energía en el ambiente. De todos modos, deben apagarse antes de la medianoche de este martes 17.

Si se decide apagarlas de manera manual, es posible acompañar el gesto con una afirmación final, ya sea en voz baja o de forma mental. Por ejemplo: “Agradezco la luz y la pasión que entran hoy a mi hogar. Que la fortuna del Caballo me guíe con paso firme. Que así sea”.

Lo que no se debe hacer durante el Año Nuevo Chino, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, en esta fecha también es conveniente evitar ciertas acciones si se busca preservar una energía favorable dentro de la casa:

Evitar el uso de la escoba : barrer en esta jornada se interpreta como expulsar la prosperidad del hogar .

: barrer en esta se interpreta como expulsar la del . No lavarse el pelo ni la ropa : existe la creencia de que así se elimina la buena fortuna acumulada.

ni la : existe la creencia de que así se elimina la acumulada. Intentar no emplear tijeras o cuchillos : realizar cortes hoy representa interrumpir los vínculos con la abundancia o incluso con la longevidad .

o : realizar hoy representa interrumpir los vínculos con la o incluso con la . No desechar residuos: la basura debería permanecer en un sitio apartado hasta el día siguiente para no “arrastrar” la suerte fuera de la vivienda.

