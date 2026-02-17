martes 17 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de febrero de 2026 - 08:00
Trámites.

Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta

Desde las nuevas modificaciones anunciadas por el RENAPER, es importante saber quiénes deben renovar el DNI y hasta cuándo rigen los actuales.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta

Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta

Desde el 1 de febrero rige en la Argentina un nuevo régimen de documentación anunciado por la Registro Nacional de las Personas (Renaper), que introduce cambios técnicos y de seguridad en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte. La medida forma parte de un “plan de modernización” que busca aumentar la seguridad y adecuar los documentos argentinos a estándares internacionales.

Lee además
Foto ilustrativa.
Dolor.

Muerte en Avenida Savio: robaron el DNI de la víctima y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue
El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios
Anuncio.

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta
Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta

Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta

¿Es obligatoria la renovación?

De acuerdo con lo informado por la Registro Nacional de las Personas, tanto el DNI como el pasaporte mantendrán plena vigencia hasta la fecha de vencimiento impresa en cada ejemplar. Es decir, no es obligatorio realizar el trámite de renovación de manera inmediata si el documento se encuentra vigente.

Sin embargo, deberán gestionar un nuevo DNI quienes tengan el documento vencido, necesiten actualizar datos personales (como cambios de domicilio o estado civil) o hayan sufrido robo, extravío o deterioro del ejemplar. En esos casos, el trámite es obligatorio.

El organismo aclaró además que la implementación será progresiva. Durante los primeros días de aplicación, algunas personas que inicien el trámite podrían incluso recibir el modelo anterior, en el marco de una transición que no afectará la validez de los documentos actuales ni la circulación de los ciudadanos.

Cómo es el nuevo DNI

El nuevo DNI, que alcanza tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros nacionalizados, mantiene el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto incorporado. No obstante, presenta modificaciones en los datos visibles del anverso y reverso.

El chip almacenará la información del titular de forma encriptada y permitirá validar la identidad de manera segura, sin necesidad de consultar bases de datos externas. Según el Gobierno nacional, esta tecnología brindará mayor seguridad, dificultará la falsificación y mejorará la protección de los datos personales.

Además, se actualizaron elementos visuales y formatos para reforzar la compatibilidad con estándares internacionales en materia de identificación.

Qué pasa con los menores y recién nacidos

El plan de modernización también incluye a los menores de edad. Los niños y adolescentes menores de 14 años recibirán un DNI con las mismas características tecnológicas que el de los adultos.

Como excepción, los documentos de los niños menores de 5 años llevarán impresa la firma del padre, madre o tutor legal. Una vez cumplidos los cinco años, se incorporará la firma del menor. En el caso de los recién nacidos, se emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido dentro del territorio nacional y con los datos biográficos y filiatorios correspondientes.

Con estas modificaciones, el Estado apunta a fortalecer la seguridad documental sin exigir una renovación masiva inmediata, priorizando una transición ordenada hacia el nuevo formato.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Muerte en Avenida Savio: robaron el DNI de la víctima y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

Nuevo DNI y pasaporte: desde cuándo se implementa el formato en Jujuy

¿Hay que renovar el DNI en Jujuy? Qué pasa con los documentos actuales

Carnaval y vacaciones: argentinos pueden ingresar a Bolivia solo con DNI

Las más leídas

Detenidos en carnaval (imagen ilustrativa). video
Policiales.

Detienen a más de 20 personas con celulares y dólares en el carnaval de Jujuy

Alerta por tormentas fuertes en Jujuy: rige para diez departamentos
Clima.

Alerta por tormentas fuertes en Jujuy: rige para diez departamentos

Lluvia en Jujuy.
Tiempo.

A qué hora lloverá hoy, lunes 16 de febrero, en Jujuy

Luciana Pedraza y Robert Duvall.
Espectáculos.

Nacida en Salta y criada en Jujuy: quién es Luciana Pedraza, la viuda de Robert Duvall

Mató a un ciclista, se fugó y murió en otro choque
Policiales.

Mató a un ciclista, se fugó y murió en otro choque

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel