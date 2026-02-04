Nuevo DNI y pasaporte: desde cuándo se implementa el formato en Jujuy

Historia. El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "El cuerpo te habla, no hay que dejar pasar nada y estar atentos"

Recientemente presentaron en el país un nuevo formato de DNI y pasaporte , que incorpora cambios visuales y nuevas medidas de seguridad. En Jujuy, el Registro Civil ya se encuentra en proceso de adecuación para implementar esta actualización tecnológica. Octavio Rivas, director del Registro Civil de Jujuy, brindó detalles y explicó cómo son los plazos.

Al iniciar primero presentaron el diseño y formato del nuevo formato de DNI y pasaporte , y Jujuy ya se encuentra preparada para incorporarlo de manera progresiva. Si bien el cambio es visible a simple vista, desde el Registro Civil explicaron que la principal novedad está vinculada a la seguridad del documento , en línea con estándares internacionales. “No es solamente un rediseño estético, sino una actualización profunda en los mecanismos de seguridad que exigen los organismos internacionales”, explicó el director del Registro Civil, Octavio Rivas.

El nuevo DNI está confeccionado en policarbonato con múltiples fibras , incorpora sensibilidad al tacto y cuenta con ventanas traslúcidas donde se genera un holograma con la imagen del titular. “Son medidas que buscan evitar adulteraciones y falsificaciones. Estas normas se disponen a través de la ONU y de la Organización de Aviación Civil Internacional, y todos los países deben adecuarse”, detalló Rivas, al remarcar que se trata de una exigencia global y no de una decisión aislada del país.

En cuanto al diseño, uno de los elementos que más llamó la atención es la presencia de las tres estrellas del seleccionado argentino, junto a la escarapela nacional y un degradé multicolor. “Es un detalle que muchos argentinos van a notar y que tiene un fuerte componente simbólico. A mí, personalmente, me pareció muy lindo”, señaló Rivas.

Cuándo comenzará a entregarse en Jujuy

Respecto a los plazos, el funcionario aclaró que la entrega del nuevo formato no será inmediata en todos los trámites. “Nación va a terminar de utilizar los insumos del formato anterior antes de comenzar a imprimir el nuevo DNI, para no generar un gasto innecesario de materiales”, explicó.

En ese sentido, estimó que hacia mediados de marzo comenzarán a entregarse de manera generalizada los nuevos documentos. Mientras tanto, Jujuy ya adecuó su infraestructura: “Tuvimos que renovar cámaras, software y sistemas de toma biométrica. Hoy el 80% de los centros de documentación de la provincia ya está preparado para esta nueva tecnología”, concluyó.

Cabe mencionar que, según detalló Rivas, para sumarse a esta innovación, en Jujuy realizaron una importante inversión con recursos propios. “Fue necesario cambiar cámaras, sistemas de software y tecnología de toma de biometría. Hoy el 80% de los centros de documentación de la provincia ya están adaptados”, destacó.