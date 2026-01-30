El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

La Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) anunció la creación de un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y una serie de modificaciones en el diseño y las características del pasaporte argentino . Los cambios fueron oficializados a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial.

Según lo establecido en ambas normas, las modificaciones comenzarán a regir a partir del 1° de febrero de 2026 .

Desde el organismo explicaron que la actualización responde a la necesidad de cumplir con la Normativa N° 9303/2015/2021 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) , dependiente de Naciones Unidas. Estas reglas impulsan la incorporación de nuevas tecnologías y mayores estándares de seguridad en los documentos de identificación y viaje.

El objetivo central es reforzar la protección de los datos personales y mejorar la confiabilidad de la documentación argentina en el ámbito internacional.

Cómo será el nuevo DNI electrónico

El nuevo DNI deberá ser una tarjeta de policarbonato multicapas, con grabado láser, impresión a chorro de tinta y un chip sin contacto. El formato y algunos elementos variarán según la edad y la nacionalidad del titular.

Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incluirá el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color de frente.

Además, contará con datos como nombre y apellido, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, número CAN, imagen fantasma y firma del portador. En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese espacio quedará en blanco.

DNI para menores, extranjeros y recién nacidos

Los menores de 14 años recibirán un DNI con características similares. Para niños menores de 5 años, la firma corresponderá al padre, madre o representante legal, mientras que desde los 5 años se registrará la firma del menor.

En el caso de los recién nacidos que no puedan ser movilizados por razones de salud certificadas, se emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido solo dentro del país y con datos biográficos y filiatorios.

Los DNI otorgados a personas extranjeras mantendrán el mismo formato que el de los ciudadanos argentinos, aunque deberán incorporar datos adicionales como país de nacimiento, número de juzgado y fecha de naturalización.

Reconocimiento a ex combatientes de Malvinas

Las autoridades confirmaron que los ex combatientes de la guerra de las Islas Malvinas conservarán la leyenda identificatoria en su DNI, que continuará indicando: “Ex combatiente, Héroe/Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”.

Cambios en el pasaporte argentino

En cuanto al pasaporte, las nuevas versiones contarán con 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser. Esta mejora apunta a elevar los niveles de seguridad, resistencia física y protección de la información personal, en línea con los estándares internacionales.

Qué pasa con los documentos actuales

La DNRP aclaró que los pasaportes emitidos antes de la entrada en vigencia de la medida seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, salvo que una futura disposición legal indique lo contrario.

Durante el período de transición, se continuará utilizando el stock de insumos disponibles, lo que permitirá optimizar recursos y evitar el desperdicio de materiales. Según destacaron, estas medidas colocan a la Argentina en una posición de vanguardia en la emisión de documentos de alta seguridad.