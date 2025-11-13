sábado 15 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025 - 12:00
Trámites.

DNI Expres, Pasaporte y Partidas de Nacimiento: requisitos y valores

Llegan las vacaciones 2026 y las familias comienzan a averiguar por diferentes trámites, entre ellos el DNI, partidas de nacimiento y costos.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
DNI Expres, Pasaporte y Partidas de Nacimiento: requisitos y valores

DNI Expres, Pasaporte y Partidas de Nacimiento: requisitos y valores

Llega fin de año y las familias comienzan a planificar salidas y viajes, pero para ello es necesario contar con toda la documentación necesaria. Los más frecuentes son: el DNI exprés, partida de nacimiento y pasaporte para aquellos que tienen la posibilidad de salir del país.

DNI en Jujuy (Foto ilustrativa)
Trámite.

Cuánto cuesta renovar el DNI en Jujuy en las vacaciones
miles de pasaportes argentinos con fallas: paso a paso para verificar el tuyo
Importante.

Miles de pasaportes argentinos con fallas: paso a paso para verificar el tuyo

Pagos:

*Con celular con internet: QR

*Con celular sin internet o con efectivo: retira comprobante en la oficina y abona en PAGO FÁCIL, luego presenta ese recibo para hacer el trámite. En algunas oficinas, también puede recibirse el link de pago con tarjeta de débito o crédito.

Pueden solicitarlo ciudadanos/as argentinos/as, extranjeros/as con residencias permanente o temporaria vigente.

Tiempo entrega aproximada 3 a 10 días hábiles, por correo postal.

El costo del trámite es de $18.500 y $25.000 para extranjeros

Se pueden tramitar los siguientes DNI

DNI Actualización de mayor de 14 años;

DNI ejemplar nuevo - cambio de domicilio

DNI actualización de 5 a 8 años para extranjeros;

DNI actualización de mayor de 14 años para extranjeros;

DNI ejemplar nuevo para extranjeros (NO 1o DNI - NO reposición). DNI Actualización de 5 a 8 años (part. Nac. hasta 1 año de emitida)

Los turnos se tramitan por la web del Registro Civil de Jujuy: www.tu.jujuy.gob.ar, el costo del trámite es de $18.500 y $25.000 para extranjeros.

Pasaporte

TURNOS

www.tu.jujuy.gob.ar

-MAYORES de 18 años

-DNI actualizado.

-MENORES hasta los 18 años

-Partida actualizada.

-DNI de ambos padres. NO es necesaria la presencia de los padres. MENORES de 13 años:

-Partida actualizada.

-La presencia de, al menos, uno de los padres con DNI.

-Demora de 30 días. Costo $ 70.000

Pasaporte exprés

ARGENTINA

-Los mismos requisitos del pasaporte común. -Con el comprobante impreso, sin turno previo, presentarse en cualquier CDR de la provincia.

*Demora de 3 a 7 días hábiles. Costo $ 150.000

Partidas Digitales

-LINK de emisión en nuestra web y en www.tujujuy.gob.ar/ -Crear usuario (el no de tramite figura en el DNI) y sigue los pasos. -Las actas se reciben por email, (ver correo no deseado) o el historial de CONSULTAS de la misma web.

-Costo de cada acta solicitada: $ 3.500, pago con tarjeta de crédito y débito de cualquier banco, mediante

-Sin límite de impresión hasta la fecha de vencimiento.

-La recepción de partidas puede demorar hasta 3 días hábiles.

Macro Click de Pago

www.tu.jujuy.gob.ar

