DNI Expres, Pasaporte y Partidas de Nacimiento: requisitos y valores

Llega fin de año y las familias comienzan a planificar salidas y viajes, pero para ello es necesario contar con toda la documentación necesaria. Los más frecuentes son: el DNI exprés, partida de nacimiento y pasaporte para aquellos que tienen la posibilidad de salir del país.
Requisitos para tramitar el DNI exprés
Turnos por la web: www.tu.jujuy.gob.ar
*Con celular con internet: QR
*Con celular sin internet o con efectivo: retira comprobante en la oficina y abona en PAGO FÁCIL, luego presenta ese recibo para hacer el trámite. En algunas oficinas, también puede recibirse el link de pago con tarjeta de débito o crédito.
Pueden solicitarlo ciudadanos/as argentinos/as, extranjeros/as con residencias permanente o temporaria vigente.
Tiempo entrega aproximada 3 a 10 días hábiles, por correo postal.
El costo del trámite es de $18.500 y $25.000 para extranjeros
Se pueden tramitar los siguientes DNI
DNI Actualización de mayor de 14 años;
DNI ejemplar nuevo - cambio de domicilio
DNI actualización de 5 a 8 años para extranjeros;
DNI actualización de mayor de 14 años para extranjeros;
DNI ejemplar nuevo para extranjeros (NO 1o DNI - NO reposición). DNI Actualización de 5 a 8 años (part. Nac. hasta 1 año de emitida)
Los turnos se tramitan por la web del Registro Civil de Jujuy: www.tu.jujuy.gob.ar, el costo del trámite es de $18.500 y $25.000 para extranjeros.
Pasaporte
TURNOS
www.tu.jujuy.gob.ar
-MAYORES de 18 años
-DNI actualizado.
-MENORES hasta los 18 años
-Partida actualizada.
-DNI de ambos padres. NO es necesaria la presencia de los padres. MENORES de 13 años:
-Partida actualizada.
-La presencia de, al menos, uno de los padres con DNI.
-Demora de 30 días. Costo $ 70.000
Pasaporte exprés
ARGENTINA
-Los mismos requisitos del pasaporte común. -Con el comprobante impreso, sin turno previo, presentarse en cualquier CDR de la provincia.
*Demora de 3 a 7 días hábiles. Costo $ 150.000
Partidas Digitales
-LINK de emisión en nuestra web y en www.tujujuy.gob.ar/ -Crear usuario (el no de tramite figura en el DNI) y sigue los pasos. -Las actas se reciben por email, (ver correo no deseado) o el historial de CONSULTAS de la misma web.
-Costo de cada acta solicitada: $ 3.500, pago con tarjeta de crédito y débito de cualquier banco, mediante
-Sin límite de impresión hasta la fecha de vencimiento.
-La recepción de partidas puede demorar hasta 3 días hábiles.
Macro Click de Pago
www.tu.jujuy.gob.ar
