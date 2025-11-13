DNI Expres, Pasaporte y Partidas de Nacimiento: requisitos y valores

Llega fin de año y las familias comienzan a planificar salidas y viajes, pero para ello es necesario contar con toda la documentación necesaria . Los más frecuentes son: el DNI exprés, partida de nacimiento y pasaporte para aquellos que tienen la posibilidad de salir del país.

*Con celular sin internet o con efectivo: retira comprobante en la oficina y abona en PAGO FÁCIL, luego presenta ese recibo para hacer el trámite. En algunas oficinas, también puede recibirse el link de pago con tarjeta de débito o crédito.

Pueden solicitarlo ciudadanos/as argentinos/as, extranjeros/as con residencias permanente o temporaria vigente.

Tiempo entrega aproximada 3 a 10 días hábiles, por correo postal.

El costo del trámite es de $18.500 y $25.000 para extranjeros

Se pueden tramitar los siguientes DNI

DNI Actualización de mayor de 14 años;

DNI ejemplar nuevo - cambio de domicilio

DNI actualización de 5 a 8 años para extranjeros;

DNI actualización de mayor de 14 años para extranjeros;

DNI ejemplar nuevo para extranjeros (NO 1o DNI - NO reposición). DNI Actualización de 5 a 8 años (part. Nac. hasta 1 año de emitida)

Los turnos se tramitan por la web del Registro Civil de Jujuy: www.tu.jujuy.gob.ar, el costo del trámite es de $18.500 y $25.000 para extranjeros.

Pasaporte

TURNOS

www.tu.jujuy.gob.ar

-MAYORES de 18 años

-DNI actualizado.

-MENORES hasta los 18 años

-Partida actualizada.

-DNI de ambos padres. NO es necesaria la presencia de los padres. MENORES de 13 años:

-Partida actualizada.

-La presencia de, al menos, uno de los padres con DNI.

-Demora de 30 días. Costo $ 70.000

Pasaporte exprés

ARGENTINA

-Los mismos requisitos del pasaporte común. -Con el comprobante impreso, sin turno previo, presentarse en cualquier CDR de la provincia.

*Demora de 3 a 7 días hábiles. Costo $ 150.000

Partidas Digitales

-LINK de emisión en nuestra web y en www.tujujuy.gob.ar/ -Crear usuario (el no de tramite figura en el DNI) y sigue los pasos. -Las actas se reciben por email, (ver correo no deseado) o el historial de CONSULTAS de la misma web.

-Costo de cada acta solicitada: $ 3.500, pago con tarjeta de crédito y débito de cualquier banco, mediante

-Sin límite de impresión hasta la fecha de vencimiento.

-La recepción de partidas puede demorar hasta 3 días hábiles.

Macro Click de Pago

www.tu.jujuy.gob.ar