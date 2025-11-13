La inflación en Jujuy en octubre fue de 2,1% y acumula 24,1% en 2025

La inflación en Jujuy registró en octubre de 2025 un aumento del 2,1% respecto al mes anterior, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 32% , mientras que en lo que va del año acumula un 24,1%.

En el rubro “Alimentos y bebidas” , que tiene el mayor peso en la canasta con el 50,32% , los productos que más aumentaron fueron las frutas y verduras frescas , especialmente el limón (41,5%) , el tomate redondo (20,3%) , el zapallo (13,3%) , la banana (7,5%) y la manzana (7,3%) .

Otros incrementos destacados se registraron en productos de limpieza y tocador , como el jabón de tocador (12,2%) , el jabón de lavar en pan (9,5%) y el desodorante en aerosol (4,1%) . En el caso de las carnes, la paleta subió un 5% , el cuadril 4,1% y la mortadela 4,7%

En contraste, algunos productos mostraron bajas de precios, como el arroz (-6%) , el pollo (-3,4%) y el dulce de leche (-4,1%) .

A nivel general, las divisiones con mayor incremento mensual fueron “Otros gastos” (6,4%), “Vivienda, combustible y electricidad” (3,8%), “Equipamiento y funcionamiento del hogar” (3,1%) y “Enseñanza” (3%).

La inflación de octubre en Argentina

Este miércoles por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de octubre del 2025 fue de 2,3% y la interanual acumula el 31,3%. Asimismo, en el año acumula una variación de 24,8%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%. A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).