sábado 15 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025 - 16:13
Datos.

La inflación en Jujuy en octubre fue de 2,1% y acumula 24,1% en 2025

La DIPEC informó que de octubre del 2024 al mismo mes de este año, los precios se incrementaron un 32% en la provincia de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Inflación (foto ilustrativa).

Inflación (foto ilustrativa).

En el rubro “Alimentos y bebidas”, que tiene el mayor peso en la canasta con el 50,32%, los productos que más aumentaron fueron las frutas y verduras frescas, especialmente el limón (41,5%), el tomate redondo (20,3%), el zapallo (13,3%), la banana (7,5%) y la manzana (7,3%).

Otros incrementos destacados se registraron en productos de limpieza y tocador, como el jabón de tocador (12,2%), el jabón de lavar en pan (9,5%) y el desodorante en aerosol (4,1%). En el caso de las carnes, la paleta subió un 5%, el cuadril 4,1% y la mortadela 4,7%

En contraste, algunos productos mostraron bajas de precios, como el arroz (-6%), el pollo (-3,4%) y el dulce de leche (-4,1%).

A nivel general, las divisiones con mayor incremento mensual fueron “Otros gastos” (6,4%), “Vivienda, combustible y electricidad” (3,8%), “Equipamiento y funcionamiento del hogar” (3,1%) y “Enseñanza” (3%).

En abril, el Indec registró un 2,8%.
Inflaci&oacute;n en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

La inflación de octubre en Argentina

Este miércoles por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de octubre del 2025 fue de 2,3% y la interanual acumula el 31,3%. Asimismo, en el año acumula una variación de 24,8%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

image

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%. A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).

