La inflación en Jujuy en octubre fue de 2,1% y acumula 24,1% en 2025

En el rubro “Alimentos y bebidas”, que tiene el mayor peso en la canasta con el 50,32%, los productos que más aumentaron fueron las frutas y verduras frescas, especialmente el limón (41,5%), el tomate redondo (20,3%), el zapallo (13,3%), la banana (7,5%) y la manzana (7,3%).
Otros incrementos destacados se registraron en productos de limpieza y tocador, como el jabón de tocador (12,2%), el jabón de lavar en pan (9,5%) y el desodorante en aerosol (4,1%). En el caso de las carnes, la paleta subió un 5%, el cuadril 4,1% y la mortadela 4,7%
En contraste, algunos productos mostraron bajas de precios, como el arroz (-6%), el pollo (-3,4%) y el dulce de leche (-4,1%).
A nivel general, las divisiones con mayor incremento mensual fueron “Otros gastos” (6,4%), “Vivienda, combustible y electricidad” (3,8%), “Equipamiento y funcionamiento del hogar” (3,1%) y “Enseñanza” (3%).
La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%. A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).