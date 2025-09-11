jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 16:11
Datos.

La inflación en Jujuy en agosto fue de 1,9% y acumula 19,3% en 2025

La DIPEC informó que de agosto del 2024 al mismo mes de este año, los precios se incrementaron un 33,7% en la provincia de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Inflación (foto ilustrativa).

Inflación (foto ilustrativa).

Datos.

Datos.

Divisiones con mayores aumentos

  • Transporte y comunicaciones: 3,7%

  • Equipamiento y funcionamiento del hogar: 3,2%

  • Alimentación y bebidas: 1,7%

  • Vivienda, combustible y electricidad: 1,3%

  • Enseñanza: 1,9%

En contraste, la división Esparcimiento no registró variación, mientras que Indumentaria apenas subió 0,4%.

image
Inflación en Jujuy: variación interanual de cada rubro.

Inflación en Jujuy: variación interanual de cada rubro.

Comparación regional y nacional

El resultado de Jujuy fue similar al registrado en la región NOA (2,0%) y al promedio nacional (1,9%), según los datos del INDEC

Productos destacados

Entre los alimentos relevados, se observaron fuertes incrementos en la lechuga (19,6%), el zapallo (20,9%), la mandarina (17,9%), la banana (10,8%) y la merluza (10%). En cambio, bajaron productos como la papa (-4,3%), el queso de postre (-4,1%) y las hamburguesas congeladas (-5,2%)

El INDEC informa este martes la inflación de octubre (Foto ilustrativa)
Inflación en Jujuy (foto ilustrativa).

Inflación en Jujuy (foto ilustrativa).

La inflación de agosto en Argentina

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de agosto del 2025 fue de 1,9% y la interanual acumula el 33,6%. Asimismo, en el año acumula una variación de 19,5%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y Estacionales (-0,8%).

