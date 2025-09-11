La inflación en Jujuy en agosto fue de 1,9% y acumula 19,3% en 2025

La inflación en Jujuy registró en agosto de 2025 un aumento del 1,9% respecto al mes anterior, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 33,7%, mientras que en lo que va del año acumula un 19,3%.
En contraste, la división Esparcimiento no registró variación, mientras que Indumentaria apenas subió 0,4%.
image
Inflación en Jujuy: variación interanual de cada rubro.
Comparación regional y nacional
El resultado de Jujuy fue similar al registrado en la región NOA (2,0%) y al promedio nacional (1,9%), según los datos del INDEC
Productos destacados
Entre los alimentos relevados, se observaron fuertes incrementos en la lechuga (19,6%), el zapallo (20,9%), la mandarina (17,9%), la banana (10,8%) y la merluza (10%). En cambio, bajaron productos como la papa (-4,3%), el queso de postre (-4,1%) y las hamburguesas congeladas (-5,2%)
Inflación en Jujuy (foto ilustrativa).
La inflación de agosto en Argentina
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de agosto del 2025 fue de 1,9% y la interanual acumula el 33,6%. Asimismo, en el año acumula una variación de 19,5%.
La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y Estacionales (-0,8%).
