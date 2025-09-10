Una familia necesitó $1.160.780 en agosto para no ser pobre en Argentina

El Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) informó este miércoles por la tarde que una familia compuesta por dos mayores y dos menores durante el mes de agosto necesitó un total de $1.160.780 para no caer en la pobreza y $506.008 para no estar en situación de indigencia.

Es decir, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de la indigencia, marcó un incremento del 1% el mes pasado y de agosto del 2024 a agosto del 2025 acumuló 23,5%. Mientras que la Canasta Básica Total que define la línea de la pobreza subió 1% y la interanual acumuló 23,5%.

Asimismo, la variación acumulada de este año en la CBA es de 15,8% y en la CBT, 13,3%.

Inflación: cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en agosto, el INDEC señaló:

Una persona necesitó de $375.657 para no caer bajo la pobreza.

necesitó de para no caer bajo la pobreza. Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $924.116 para no ser pobre.

-compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió para no ser pobre. Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.160.780.

-conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.220.885.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en agosto fueron:

Una persona requirió de $168.456 para no ser indigente.

persona requirió de para no ser indigente. De $414.402 para una familia de tres miembros.

para una familia de miembros. Un hogar de cuatro integrantes precisó $520.529.

integrantes precisó Una familia compuesta por cinco personas requirió $547.482.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.