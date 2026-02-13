En enero una familia jujeña necesitó 1.267.853 pesos para no ser pobre

Este viernes, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) informó que una familia de cuatro integrantes durante el mes de enero en la provincia de Jujuy necesitó $1.267.853, para no caer en la pobreza , y un total de $574.103 para no ser considerada indigente.

Asimismo, informaron que de enero del 2025 al mismo mes de este año, la Canasta Básica Total que mide la pobreza aumentó 37,8%, y la Canasta Básica Alimentaria que muestra los datos de la indigencia, subió 38,5%. Con respecto a diciembre, la CBA incrementó 6,4% y la CBT 5,2%.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en enero, la DIPEC señaló:

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en enero fueron:

Para una persona, $185.793.

De $453.337 para una familia de tres miembros.

para una familia de miembros. Un hogar de cuatro integrantes precisó $574.103.

integrantes precisó Una familia compuesta por cinco personas requirió $624.267.

compra carrito supermercado canasta Canasta Básica Total y Alimentaria (foto ilustrativa).

Datos a nivel nacional

-Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en enero, el INDEC señaló:

Una persona necesitó de $440.226 para no caer bajo la pobreza.

necesitó de para no caer bajo la pobreza. Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.082.956 para no ser pobre.

-compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió para no ser pobre. Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.360.299.

-conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.360.299. Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.430.735.

-Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en enero fueron:

Una persona requirió de $201.939 para no ser indigente.

persona requirió de para no ser indigente. De $496.769 para una familia de tres miembros.

para una familia de miembros. Un hogar de cuatro integrantes precisó $623.990.

integrantes precisó Una familia compuesta por cinco personas requirió $656.301.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.