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16 de mayo de 2026 - 13:30
Jujuy.

Final feliz: la jujeña que no podía traer a su perro desde El Calafate ya se reencontró con Canelo

Nahir confirmó que Canelo llegó a Jujuy después de dos semanas de mails, llamadas y trámites para poder trasladarlo desde Santa Cruz.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Canelo se reencontró con su dueña.

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Canelo llegó a Jujuy tras semanas de trámites

Nahir había regresado a Jujuy, pero no había podido viajar con su perro Canelo, por lo que comenzó una intensa búsqueda de ayuda para concretar el traslado desde Santa Cruz. Durante varios días realizó gestiones, envió mails, hizo llamados y atravesó distintos trámites para poder reencontrarse con su mascota.

Finalmente, este sábado confirmó la noticia más esperada: Canelo ya está en Jujuy y ambos pudieron reencontrarse después de semanas de incertidumbre.

“Antes que nada te quería agradecer por haber compartido nuestra historia. Gracias a la difusión llegamos a muchísima gente que nos llenó de amor y nos ayudó a hacer esto posible”, expresó Nahir en un mensaje.

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El agradecimiento de Nahir por la ayuda recibida

La joven destacó que la difusión del caso fue clave para llegar a más personas y conseguir el apoyo necesario para completar el traslado de Canelo.

“Te comparto también lo bueno: Canelo llegó hoy a Jujuy. Después de dos semanas de mails, llamadas, papeleos y distancia, ya estamos juntos”, contó emocionada.

Además, pidió que también se visibilice el agradecimiento a quienes acompañaron la historia desde el primer momento. “Me gustaría, si es posible, que también se comparta que gracias a la ayuda de todos lo hicimos posible”, señaló.

Nahir y Canelo juntos

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