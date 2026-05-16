Final feliz: la jujeña que no podía traer a su perro desde El Calafate ya se reencontró con Canelo

Canelo se reencontró con su dueña.

Después de dos semanas de mails, llamadas, papeleos y distancia, Canelo llegó a Jujuy y finalmente volvió a estar con Nahir, la joven jujeña que había pedido ayuda para poder traer a su perro desde El Calafate, Santa Cruz. La historia tuvo un final feliz gracias a la difusión del caso y al acompañamiento de muchas personas que colaboraron para hacerlo posible.

Canelo llegó a Jujuy tras semanas de trámites Nahir había regresado a Jujuy, pero no había podido viajar con su perro Canelo, por lo que comenzó una intensa búsqueda de ayuda para concretar el traslado desde Santa Cruz. Durante varios días realizó gestiones, envió mails, hizo llamados y atravesó distintos trámites para poder reencontrarse con su mascota.

Finalmente, este sábado confirmó la noticia más esperada: Canelo ya está en Jujuy y ambos pudieron reencontrarse después de semanas de incertidumbre.

“Antes que nada te quería agradecer por haber compartido nuestra historia. Gracias a la difusión llegamos a muchísima gente que nos llenó de amor y nos ayudó a hacer esto posible”, expresó Nahir en un mensaje.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) El agradecimiento de Nahir por la ayuda recibida La joven destacó que la difusión del caso fue clave para llegar a más personas y conseguir el apoyo necesario para completar el traslado de Canelo. “Te comparto también lo bueno: Canelo llegó hoy a Jujuy. Después de dos semanas de mails, llamadas, papeleos y distancia, ya estamos juntos”, contó emocionada. Además, pidió que también se visibilice el agradecimiento a quienes acompañaron la historia desde el primer momento. “Me gustaría, si es posible, que también se comparta que gracias a la ayuda de todos lo hicimos posible”, señaló. Nahir y Canelo juntos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.