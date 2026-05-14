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14 de mayo de 2026 - 09:23
Deporte.

Tiene 13 años, es de Jujuy y sueña con ganar un Mundial de taekwondo

Con solo 13 años, una joven de Jujuy avanza en taekwondo y sueña con llegar al Mundial representando a la Selección Argentina.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Renata Rojas _ Taekwondo
Una joven jujeña de 12 años se destaca en taekwondo y busca llegar al Mundial

Una joven jujeña de 12 años se destaca en taekwondo y busca llegar al Mundial

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La deportista dialogó con TodoJujuy y junto a su mamá, Ivana López, contó cómo es su exigente día a día entre el colegio y los entrenamientos. “Voy al colegio a la mañana, después me voy al preparador físico, tengo una hora para comer y hacer las tareas, y después vuelvo a entrenar de 7 y media a 10 de la noche”, relató Renata.

Renata Rojas _ Taekwondo (1)

Actualmente, Renata entrena con Andrés Villalba y ya superó tres convocatorias rumbo a la Selección Argentina. Ahora se prepara para la cuarta y definitiva evaluación, mientras en el horizonte aparece otro gran desafío: el Sudamericano de Lima, Perú.

“Quiero mejorar para la próxima convocatoria y después para el Mundial”, sostuvo la deportista, que no ocultó su gran sueño: “Quiero llegar al Mundial y ganarlo”.

renata rojas
Renata Rojas, la joven promesa de Jujuy que sueña con representar a Argentina en el Mundial de taekwondo.

Renata Rojas, la joven promesa de Jujuy que sueña con representar a Argentina en el Mundial de taekwondo.

Desde Jujuy al Mundial: el esfuerzo de una familia para acompañar el sueño

Detrás del crecimiento deportivo de Renata también hay una historia de esfuerzo familiar. Su mamá, Ivana López, contó que sostener la carrera deportiva implica enormes gastos entre viajes, alimentación y competencias.

“Se hace cuesta arriba la situación económica, pero estoy súper orgullosa de mi hija. Nunca imaginé que íbamos a llegar a esta instancia”, expresó emocionada.

Según explicó, la joven viajará el 30 de mayo a Misiones para una nueva convocatoria y luego partirá rumbo a Lima para competir en el Sudamericano. Desde allí viajarán directamente a Buenos Aires para la instancia definitoria de julio. “No vamos a parar un segundo”, señaló Ivana.

Renata Rojas _ Taekwondo (3)

La familia lanzó una rifa solidaria para poder afrontar los costos de los viajes y competencias. Además, buscan sponsors o ayuda económica para acompañar el crecimiento deportivo de la joven. “Cualquier ayuda nos viene bárbaro”, dijo la mamá de Renata.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 3884449167 o buscar a la deportista en Instagram como “Renata Rojas”.

Embed - RENATA ROJAS

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