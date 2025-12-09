martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 20:05
Ganadores.

Todos los resultados del Nacional de taekwondo de Jujuy

Jujuy fue sede del Nacional de taekwondo con más de 800 competidores de todo el país. Los resultados finales.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Todos los resultados del Nacional de taekwondo de Jujuy

Todos los resultados del Nacional de taekwondo de Jujuy

Deportistas de las artes marciales de todo el país participaron de “El Nacional 50° Aniversario 1975-2025” de taekwondo ITF. Integrantes del seleccionado nacional y alumnos de asociaciones y federaciones desde los 4 años. fueron los protagonistas del torneo.

Se disputó en las modalidades Lucha, Forma y Rotura individual y en equipos, y el estadio Federación fue el centro de las competencias. También se hizo la décima edición de los Juegos Nacionales de Taekwon-Do Adaptado.

Hubo 800 competidores de todo el país en el marco de la organización que estuvo a cargo de la Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF junto con la Federación Jujeña de Taekwondo y la Federación Argentina de Taekwon-Do Adaptado.

Todos los resultados

En las Categorías Juveniles, los ganadores fueron en Masculino 65 kg, Benjamín Romero (Corrientes); Femenino 55 kg, Delpardo Iara (Buenos Aires); Masculino 70 kg, Herrera Valentín (Buenos Aires); Femenino 60 kg, Weffling Delfina (Buenos Aires).

En las Categorías Adultos, en Femenino 50 kg, Díaz Camila (Buenos Aires); Masculino 58 kg, Bogarin Logan (Buenos Aires); Femenino 55 kg, Ramos Leila (Chubut); Masculino 70 kg, Rodríguez Heredia Iván (Buenos Aires); Masculino 64 kg, Ríos Yoao (Santa Fe); Femenino 65 kg, Guisasola Ludmila (Buenos Aires); Masculino 76 kg, Villanueva Rodrigo (Buenos Aires); Femenino 60 kg, Armoa Agustina (Buenos Aires); Masculino 82 kg, Freyre Mateo (Buenos Aires); Femenino +70 kg, Oitana Leticia (Santa Fe); Masculino +82 kg, Teyssandier Joaquín (Buenos Aires).

En la especialidad de Formas, los primeros puestos corresponden a I Dan Masculino, Cendra Lisandro (Buenos Aires); II Dan Femenino, Ponce Brisa (Buenos Aires); III Dan Masculino, Zapata Aquiles (Buenos Aires); IV Dan Femenino, Ramos Leila (Chubut); V Dan Femenino, Armoa Agustina (Buenos Aires).

Los ganadores por equipos del taekwondo

Los ganadores fueron en Juveniles Combate Femenino, Liga Argentina; Juveniles Forma Femenino, ATU; Juveniles Combate Masculino, Integración Federal; Juveniles Forma Masculino, Integración Federal; Adultas Forma Femenino, Ezeiza; Adultas Combate Femenino, Liga Argentina; Adultos Forma Masculino, ATU y Adultos Combate Masculino, Buenos Aires.

