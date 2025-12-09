Todos los
resultados del Nacional de taekwondo de Jujuy
Deportistas de las artes marciales de todo el país participaron de “El Nacional 50° Aniversario 1975-2025” de taekwondo ITF. Integrantes del seleccionado nacional y alumnos de asociaciones y federaciones desde los 4 años. fueron los protagonistas del torneo.
Se disputó en las modalidades Lucha, Forma y Rotura individual y en equipos, y el estadio Federación fue el centro de las competencias. También se hizo la décima edición de los Juegos Nacionales de Taekwon-Do Adaptado.
Hubo 800 competidores de todo el país en el marco de la organización que estuvo a cargo de la Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF junto con la Federación Jujeña de Taekwondo y la Federación Argentina de Taekwon-Do Adaptado.
Todos los resultados
En las Categorías Juveniles, los ganadores fueron en Masculino 65 kg, Benjamín Romero (Corrientes); Femenino 55 kg, Delpardo Iara (Buenos Aires); Masculino 70 kg, Herrera Valentín (Buenos Aires); Femenino 60 kg, Weffling Delfina (Buenos Aires).
En la especialidad de Formas, los primeros puestos corresponden a I Dan Masculino, Cendra Lisandro (Buenos Aires); II Dan Femenino, Ponce Brisa (Buenos Aires); III Dan Masculino, Zapata Aquiles (Buenos Aires); IV Dan Femenino, Ramos Leila (Chubut); V Dan Femenino, Armoa Agustina (Buenos Aires).
Los ganadores por equipos del taekwondo
Los ganadores fueron en Juveniles Combate Femenino, Liga Argentina; Juveniles Forma Femenino, ATU; Juveniles Combate Masculino, Integración Federal; Juveniles Forma Masculino, Integración Federal; Adultas Forma Femenino, Ezeiza; Adultas Combate Femenino, Liga Argentina; Adultos Forma Masculino, ATU y Adultos Combate Masculino, Buenos Aires.