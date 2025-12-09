Todos los resultados del Nacional de taekwondo de Jujuy

Deportistas de las artes marciales de todo el país participaron de “ El Nacional 50° Aniversario 1975-2025 ” de taekwondo ITF . Integrantes del seleccionado nacional y alumnos de asociaciones y federaciones desde los 4 años. fueron los protagonistas del torneo.

Se disputó en las modalidades Lucha, Forma y Rotura individual y en equipos , y el estadio Federación fue el centro de las competencias. También se hizo la décima edición de los Juegos Nacionales de Taekwon-Do Adaptado .

Hubo 800 competidores de todo el país en el marco de la organización que estuvo a cargo de la Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF junto con la Federación Jujeña de Taekwondo y la Federación Argentina de Taekwon-Do Adaptado.

Todos los resultados

En las Categorías Juveniles, los ganadores fueron en Masculino 65 kg, Benjamín Romero (Corrientes); Femenino 55 kg, Delpardo Iara (Buenos Aires); Masculino 70 kg, Herrera Valentín (Buenos Aires); Femenino 60 kg, Weffling Delfina (Buenos Aires).

En las Categorías Adultos, en Femenino 50 kg, Díaz Camila (Buenos Aires); Masculino 58 kg, Bogarin Logan (Buenos Aires); Femenino 55 kg, Ramos Leila (Chubut); Masculino 70 kg, Rodríguez Heredia Iván (Buenos Aires); Masculino 64 kg, Ríos Yoao (Santa Fe); Femenino 65 kg, Guisasola Ludmila (Buenos Aires); Masculino 76 kg, Villanueva Rodrigo (Buenos Aires); Femenino 60 kg, Armoa Agustina (Buenos Aires); Masculino 82 kg, Freyre Mateo (Buenos Aires); Femenino +70 kg, Oitana Leticia (Santa Fe); Masculino +82 kg, Teyssandier Joaquín (Buenos Aires).

En la especialidad de Formas, los primeros puestos corresponden a I Dan Masculino, Cendra Lisandro (Buenos Aires); II Dan Femenino, Ponce Brisa (Buenos Aires); III Dan Masculino, Zapata Aquiles (Buenos Aires); IV Dan Femenino, Ramos Leila (Chubut); V Dan Femenino, Armoa Agustina (Buenos Aires).

Los ganadores por equipos del taekwondo

Los ganadores fueron en Juveniles Combate Femenino, Liga Argentina; Juveniles Forma Femenino, ATU; Juveniles Combate Masculino, Integración Federal; Juveniles Forma Masculino, Integración Federal; Adultas Forma Femenino, Ezeiza; Adultas Combate Femenino, Liga Argentina; Adultos Forma Masculino, ATU y Adultos Combate Masculino, Buenos Aires.