sábado 06 de diciembre de 2025

6 de diciembre de 2025 - 16:34
Deportes.

Histórico inicio del Nacional de Taekwondo en Jujuy: gran convocatoria y dos días de competencia

El Campeonato Nacional de Taekwondo comenzó hoy en Jujuy con una participación récord. Es la primera vez que la CAT realiza este evento en la provincia.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
El Campeonato Nacional de Taekwondo inició este sábado en Jujuy con una convocatoria que sorprendió a la organización, marcando un hecho histórico al ser la primera vez que la Confederación Argentina de Taekwondo elige la provincia como sede. Delegaciones de todo el país se reunieron para una jornada que promete gran nivel competitivo y un fuerte espíritu federal.

Carla Savio, parte de la organización local, destacó la magnitud del evento y el impacto que generó en la provincia: “Estamos orgullosos de tener un torneo de este nivel. Nos sorprendió la convocatoria, con participantes que llegaron desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca”. Según remarcó, la decisión de realizar el campeonato en Jujuy responde al objetivo de federalizar la disciplina y acercarla a nuevas regiones.

La jornada de este sábado se desarrolla en el estadio de la Federación de Básquet, donde las actividades continuarán hasta las 20 horas. Este domingo la competencia se retomará desde las 9 con la participación de los cinturones de color, mientras que a partir de las 13 horas comenzará la transmisión en vivo de los cinturones negros, instancia que definirá a los campeones nacionales.

Taekwondo en una sede inédita

Para Jujuy, la realización del Nacional representa un hito deportivo y una oportunidad de visibilizar el crecimiento de la práctica en el norte argentino. La organización resaltó la cantidad de público que acompaña a los competidores y la expectativa por un cierre de alto nivel.

Resultados y cierre oficial

El balance final y los resultados oficiales del campeonato se conocerán el lunes, cuando la Confederación Argentina de Taekwondo publique las clasificaciones. La competencia culminará el domingo por la noche, tras la definición de las categorías principales.

