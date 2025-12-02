Se viene el Trail de Los Diques y el Nacional de Taekwondo a Jujuy

Llegan los dos últimos eventos más importantes en el calendario deportivo de Jujuy. La Secretaría de Deportes presenta dos eventos importantes con la presencia de muchos atletas de todo el país: el Trail de Los Diques y el Nacional de Taekwondo .

Este primer evento se desarrollará este domingo 7 de diciembre en el Dique La Ciénaga en El Carmen. Sobre este tema, el Secretario de Deportes de la provincia, Luis Calvetti, explicó que se correrán en 4 categorías: 7K, 14K, 21K Y 31K . “Ya tenemos todos los cupos agotados y durante dos meses estuvieron trabajando más de 150 personas marcando todos los circuitos y dejando los recorridos en condiciones”.

Viernes 5 de diciembre: acreditaciones de 09:00 a 16:00 horas Plaza Ricardo Vilca - Teatro Mitre, Alvear 1015 en San Salvador de Jujuy. Además, habrá una charla técnica a las 15:00 horas.

Sábado 6 de diciembre: acreditaciones de 15:00 a 19:00 horas en la Plaza Domingo Teófilo Pérez en El Carmen.

Desde la organización recordaron que es obligatorio traer certificado apto médico.

Nacional de Taekwondo

El otro evento con el que se cierra este año deportivo en Jujuy es el Nacional de Taekwondo en donde se espera la llegada de más de 4 mil atletas de todo el país.

“Este torneo se realizará también los días 6 y 7 de diciembre en el Estadio Federación de Básquet y la idea siempre fue que Jujuy se convierta en sede de grandes eventos deportivos como este”, remarcó Luis Calvetti.

El Secretario de Deportes de Jujuy confirmó también que, entre los atletas que llegarán desde diferentes provincias, “500 de ellos son cinturón negro, es decir, de la más alta categoría en esta disciplina. Participan chicos desde los 4 años en adelante”.