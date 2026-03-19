Mercado de alquileres en Jujuy: los barrios más caros y los más baratos en 2026

El mercado de alquileres en Jujuy atraviesa un escenario marcado por la alta demanda y la escasa oferta de propiedades, una combinación que impacta directamente en los valores y genera dificultades para quienes buscan alquilar.

La baja disponibilidad de viviendas aparece como uno de los factores centrales. Según explicó Susana Marino, integrante de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, cada vez que una propiedad queda libre, la demanda responde de manera inmediata, lo que evidencia la presión que existe actualmente en el mercado.

locales cerrados alquileres (1) Cuánto cuesta alquilar en Jujuy La combinación entre la demanda sostenida y la limitada oferta continúa configurando un escenario complejo para quienes buscan acceder a una vivienda en alquiler en la provincia. En este contexto, los precios varían según la zona y el tipo de propiedad. A continuación, algunos valores actuales:

Departamentos de 2 dormitorios Bajo La Viña: $700.000

Alto Gorriti: $480.000

Alto Comedero: $480.000

Ciudad de Nieva: $800.000

Los Perales: $850.000 Embed - Alquileres en Jujuy: cómo es la situación actual Departamentos de 1 dormitorio Los Huaicos: $380.000

Los Perales: $450.000

Coronel Arias: $350.000

Centro: $550.000 (amoblado)

Ciudad de Nieva: $500.000

Alto Comedero – San Pedrito: $350.000 Los barrios más caros y los más baratos en 2026 Tomando como referencia los valores relevados, Los Perales y Ciudad de Nieva se posicionan entre las zonas más caras, con alquileres que alcanzan hasta $850.000 en departamentos de dos dormitorios y $500.000 en unidades de un dormitorio.

En contraste, sectores como Coronel Arias, Alto Comedero y San Pedrito aparecen entre las opciones más accesibles, con precios que rondan los $350.000 a $480.000, según el tipo de propiedad. Esta diferencia de valores responde, en gran parte, a la ubicación, los servicios disponibles y la cercanía a zonas céntricas o de mayor desarrollo urbano, lo que influye directamente en la demanda y en la cotización de los alquileres en la capital jujeña.

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