Mercado de alquileres en Jujuy: los barrios más caros y los más baratos en 2026

El mercado dealquileres en Jujuy atraviesa un escenario marcado por la alta demanda y la escasa oferta de propiedades, una combinación que impacta directamente en los valores y genera dificultades para quienes buscan alquilar.
La combinación entre la demanda sostenida y la limitada oferta continúa configurando un escenario complejo para quienes buscan acceder a una vivienda en alquiler en la provincia. En este contexto, los precios varían según la zona y el tipo de propiedad. A continuación, algunos valores actuales:
Departamentos de 2 dormitorios
Bajo La Viña: $700.000
Alto Gorriti: $480.000
Alto Comedero: $480.000
Ciudad de Nieva: $800.000
Los Perales: $850.000
Embed - Alquileres en Jujuy: cómo es la situación actual
Departamentos de 1 dormitorio
Los Huaicos: $380.000
Los Perales: $450.000
Coronel Arias: $350.000
Centro: $550.000 (amoblado)
Ciudad de Nieva: $500.000
Alto Comedero – San Pedrito: $350.000
Los barrios más caros y los más baratos en 2026
Tomando como referencia los valores relevados, Los Perales y Ciudad de Nieva se posicionan entre las zonas más caras, con alquileres que alcanzan hasta $850.000 en departamentos de dos dormitorios y $500.000 en unidades de un dormitorio.
En contraste, sectores como Coronel Arias, Alto Comedero y San Pedrito aparecen entre las opciones más accesibles, con precios que rondan los $350.000 a $480.000, según el tipo de propiedad.
Esta diferencia de valores responde, en gran parte, a la ubicación, los servicios disponibles y la cercanía a zonas céntricas o de mayor desarrollo urbano, lo que influye directamente en la demanda y en la cotización de los alquileres en la capital jujeña.