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19 de marzo de 2026 - 10:59
Jujuy.

Mercado de alquileres en Jujuy: los barrios más caros y los más baratos en 2026

La escasez de propiedades en alquiler y la alta demanda continúan presionando el mercado en Jujuy, con valores que varían según la zona y superan los $800.000 en algunos sectores.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
mapa San Salvador de Jujuy

El mercado de alquileres en Jujuy atraviesa un escenario marcado por la alta demanda y la escasa oferta de propiedades, una combinación que impacta directamente en los valores y genera dificultades para quienes buscan alquilar.

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locales cerrados alquileres (1)

Cuánto cuesta alquilar en Jujuy

La combinación entre la demanda sostenida y la limitada oferta continúa configurando un escenario complejo para quienes buscan acceder a una vivienda en alquiler en la provincia. En este contexto, los precios varían según la zona y el tipo de propiedad. A continuación, algunos valores actuales:

Departamentos de 2 dormitorios

  • Bajo La Viña: $700.000
  • Alto Gorriti: $480.000
  • Alto Comedero: $480.000
  • Ciudad de Nieva: $800.000
  • Los Perales: $850.000
Embed - Alquileres en Jujuy: cómo es la situación actual

Departamentos de 1 dormitorio

  • Los Huaicos: $380.000
  • Los Perales: $450.000
  • Coronel Arias: $350.000
  • Centro: $550.000 (amoblado)
  • Ciudad de Nieva: $500.000
  • Alto Comedero – San Pedrito: $350.000

Los barrios más caros y los más baratos en 2026

Tomando como referencia los valores relevados, Los Perales y Ciudad de Nieva se posicionan entre las zonas más caras, con alquileres que alcanzan hasta $850.000 en departamentos de dos dormitorios y $500.000 en unidades de un dormitorio.

En contraste, sectores como Coronel Arias, Alto Comedero y San Pedrito aparecen entre las opciones más accesibles, con precios que rondan los $350.000 a $480.000, según el tipo de propiedad.

Esta diferencia de valores responde, en gran parte, a la ubicación, los servicios disponibles y la cercanía a zonas céntricas o de mayor desarrollo urbano, lo que influye directamente en la demanda y en la cotización de los alquileres en la capital jujeña.

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