Ezequiel Atauche: "El orgullo jujeño nace del esfuerzo de su gente"

El senador nacional y presidente del Partido La Libertad Avanza Jujuy, Ezequiel Atauche , continúa profundizando su agenda de recorridas por la provincia para construir un diagnóstico escuchando los problemas y diseñar una agenda basada en demandas reales. En esta oportunidad, mantuvo un encuentro con vecinos del sector B6 de Alto Comedero y residentes de la Puna.

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“Venimos recorriendo toda la provincia y en cada lugar encontramos un mismo denominador: el orgullo de ser jujeños” , expresó Atauche y destacó que ese sentimiento “no nace de la política, sino del esfuerzo de quienes, con sus propias manos, sacaron adelante sus barrios y resolvieron problemas que durante años nadie atendió”.

En esa línea, el legislador puso en valor el compromiso comunitario al recordar que “hace pocos días estuvimos en una canchita de fútbol recuperada íntegramente por los vecinos. No fue el Estado, fue la gente la que decidió transformar un espacio abandonado en un lugar de encuentro y contención”.

“Me gustaría que sean estos vecinos los que mañana tengan la oportunidad de dirigir la provincia. Yo también fui durante mucho tiempo una voz sin lugar, hasta que el presidente Javier Milei me abrió la puerta para representar estas ideas”, recordó.

"EL RUMBO QUE QUEREMOS PARA JUJUY"

En relación de los encuentros que lleva adelante por la provincia, Atauche dijo "soy un jujeño orgulloso que se cansó de los errores de la vieja política, hoy existe una oportunidad histórica para elegir un camino distinto: el de la producción, las inversiones, la seriedad y la seguridad jurídica”.

“Ese es el rumbo que queremos para Jujuy, en línea con la transformación que impulsa el presidente Javier Milei en todo el país”, remarcó.

El senador nacional de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche El senador nacional de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche

Finalmente, el senador aseguró que continuará recorriendo Jujuy como eje central de su trabajo político. “La única forma de construir una alternativa real es estando cerca, escuchando y transformando cada reclamo en una propuesta concreta”, sostuvo.

“Jujuy necesita pasar de una política que administra la escasez a una que genere oportunidades. Y eso solo va a ser posible si ponemos en el centro a los ciudadanos, a su esfuerzo y a su capacidad de salir adelante sin depender de estructuras que durante años les dieron la espalda”, concluyó.