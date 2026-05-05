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5 de mayo de 2026 - 19:19
Salud.

Donación de órganos en Jujuy: ya se realizaron 31 ablaciones en 2026

Se efectuaron dos nuevos operativos de ablación en los hospitales Pablo Soria y San Roque.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Donación de órganos (imagen creada con IA).

Donación de órganos (imagen creada con IA).

La donación de órganos sigue avanzando en Jujuy con dos nuevos operativos de ablación realizados en los hospitales Pablo Soria y San Roque. Con estas intervenciones, la provincia alcanzó 31 procedimientos en lo que va de 2026, tanto en el sistema público como privado.

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Epígrafe: Jujuy ya suma 31 procedimientos de ablación de órganos en lo que va de 2026.

Dos nuevos operativos de ablación en Jujuy

En los últimos días se concretaron dos nuevos operativos de ablación en Jujuy, uno en el hospital Pablo Soria y otro en el hospital San Roque. Las intervenciones se suman al trabajo que se viene realizando en la provincia para fortalecer el sistema de procuración y trasplante.

La ablación es el procedimiento mediante el cual se procuran órganos o tejidos de una persona donante para que puedan ser trasplantados a pacientes que los necesitan. Cada operativo requiere coordinación médica, logística, equipos especializados y protocolos estrictos.

Trasplante de órganos
Donaci&oacute;n de &oacute;rganos en Jujuy (foto ilustrativa).

Donación de órganos en Jujuy (foto ilustrativa).

La importancia de donar órganos

La donación de órganos es un acto solidario que puede salvar o mejorar la vida de otras personas. En Argentina, la actividad está regulada por la Ley 27.447, conocida como Ley Justina, que establece que toda persona mayor de 18 años es donante, salvo que haya manifestado su voluntad contraria.

La voluntad de donar puede registrarse de manera afirmativa o negativa. Según la información oficial, el trámite es personal, gratuito y puede modificarse en cualquier momento; en caso de fallecimiento, se verifica la última voluntad registrada.

Además, la donación y el trasplante se realizan bajo criterios de equidad, transparencia y justicia distributiva, principios establecidos por la normativa nacional.

Dónde consultar en Jujuy

Por consultas sobre donación de órganos, está disponible el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy, CUCAIJUY.

La oficina funciona en Güemes 1360, en San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14. También se puede llamar al teléfono 4221228.

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