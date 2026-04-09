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9 de abril de 2026 - 20:24
Jujuy.

Donación de órganos en Jujuy: tres operativos de ablación y un trasplante renal en una semana

Luis Luna, titular del CUCAIJUY, hizo referencia al trabajo del sistema de salud para concretar estas intervenciones complejas en el hospital Pablo Soria.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Donación de órganos en Jujuy (foto ilustrativa).

Donación de órganos en Jujuy (foto ilustrativa).

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Así lo explicó Luis Luna, titular del CUCAIJUY, en una entrevista con Canal 4, donde remarcó el crecimiento que tuvo la provincia en materia de donación y trasplante.

Un operativo que movilizó a más de 50 personas

“Se está hablando más de 50, 60 personas que intervienen en este fin de semana”, detalló. También señaló que una vez activado el proceso se ponen en marcha protocolos específicos, coordinadores logísticos y hospitalarios, además de todo el trabajo vinculado al mantenimiento, el trasplante y el postoperatorio.

En este caso, además, el órgano trasplantado no se originó en Jujuy sino que llegó desde otra provincia del sur del país. Eso obligó a una logística todavía más exigente, con tiempos ajustados, apertura del aeropuerto y un equipo preparado para actuar de inmediato.

Hospital Pablo Soria (2)
Donación de órganos en Jujuy / hospital Pablo Soria.

Donación de órganos en Jujuy / hospital Pablo Soria.

Un trasplante complejo y una señal para quienes esperan

El trasplante realizado en el Pablo Soria tuvo una dificultad extra: se trató de un paciente de Yavi con hipersensibilidad, una condición que complejiza aún más el procedimiento.

Además, resaltó que los operativos del fin de semana no solo beneficiaron a pacientes dentro de la provincia. Según explicó, también hubo un jujeño trasplantado en Tucumán, donde se encontraba en seguimiento en un centro especializado.

El titular del CUCAIJUY dejó además un mensaje para quienes hoy esperan un órgano. En Jujuy hay 106 pacientes en lista de espera por un riñón y, a nivel nacional, la cifra alcanza a 9.500 personas que esperan un órgano. “Pueden estar tranquilos que se está trabajando para intentar dar respuesta”, afirmó.

También aclaró que, una vez conseguido el órgano, no siempre el trasplante tiene éxito total. En el caso renal, indicó que "existe un porcentaje de respuesta favorable de entre el 80 y el 90%, aunque hay factores técnicos y médicos que pueden impedir la implantación definitiva".

Embed - LUIS LUNA - DONACIÓN DE ÓRGANOS

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