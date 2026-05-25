Día de la Patria: por qué se celebra este 25 de mayo

Cada 25 de mayo, Argentina celebra el Día de la Patria en conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810 , un hecho histórico que marcó el inicio del proceso de independencia y la conformación del primer gobierno patrio.

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La fecha recuerda la creación de la Primera Junta, establecida el 25 de mayo de 1810 luego de que el Cabildo destituyera al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien gobernaba en representación de la corona española. Este acontecimiento fue el desenlace de una serie de hechos políticos y sociales ocurridos durante la llamada Semana de Mayo, que comenzó el 18 de mayo de ese año .

La revolución se desarrolló en un contexto de crisis de la monarquía española tras la invasión napoleónica a España y la caída del rey Fernando VII . Frente a este escenario, en Buenos Aires comenzó a crecer la idea de conformar un gobierno propio.

Día de la Patria: por qué se celebra este 25 de mayo Día de la Patria: por qué se celebra este 25 de mayo

La Primera Junta estuvo presidida por Cornelio Saavedra y contó con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Además, integraron el cuerpo Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu y Juan Larrea.

Aunque la independencia argentina sería declarada oficialmente recién el 9 de julio de 1816 en Tucumán, el 25 de Mayo es considerado el nacimiento político del Estado argentino y uno de los hitos más importantes de la historia nacional.

Por qué se come locro el 25 de Mayo

Además de los actos patrios y las celebraciones oficiales, el Día de la Patria también está ligado a las tradiciones gastronómicas. El locro es el plato más representativo de esta fecha y, según historiadores, ya era consumido en tiempos de la Revolución de Mayo.

locro (1) Locro para el 25 de mayo

Este guiso de origen indígena combina ingredientes como maíz, zapallo, porotos y ají, a los que luego se incorporaron productos traídos por los españoles, como carnes, chorizos y condimentos. Su preparación varía según cada región del país, pero sigue siendo uno de los sabores más típicos de las celebraciones patrias.

Junto al locro, también son protagonistas las empanadas, especialmente las jujeñas, salteñas, tucumanas y de humita, además de los tradicionales pastelitos rellenos de membrillo o batata, ideales para acompañar el mate durante una jornada cargada de símbolos patrios y memoria histórica.