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23 de mayo de 2026 - 10:46
Jujuy.

Cómo estará el tiempo en Jujuy durante el fin de semana largo del 25 de Mayo

El pronóstico anticipa jornadas frescas, con presencia de sol y bajas probabilidades de lluvia en San Salvador de Jujuy

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Cómo estará el tiempo en Jujuy durante el fin de semana largo del 25 de Mayo

Cómo estará el tiempo en Jujuy durante el fin de semana largo del 25 de Mayo

El fin de semana largo por el 25 de Mayo llegará con condiciones climáticas estables en Jujuy. Según el pronóstico extendido, desde este sábado hasta el lunes se esperan días frescos, con temperaturas agradables durante la tarde y mañanas frías en la capital provincial.

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Las condiciones meteorológicas acompañarán las actividades al aire libre, los actos patrios y el movimiento turístico previsto para estos días en distintos puntos de la provincia.

Sábado fresco y con algo de sol

Para este sábado 23 de mayo se prevé una jornada parcialmente soleada y fresca. La temperatura máxima alcanzará los 14 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 2 grados durante las primeras horas de la mañana.

El pronóstico marca una probabilidad de lluvia del 25%, aunque no se esperan precipitaciones importantes. Además, el viento soplará desde el este a baja intensidad.

Durante la tarde, el ambiente se mantendrá agradable, especialmente en sectores con exposición al sol.

Domingo con aumento de temperatura

El domingo 24 de mayo mostrará una mejora en las temperaturas. La máxima llegará a los 17 grados y la mínima rondará los 4 grados.

La jornada tendrá intervalos de nubes y sol, con apenas un 1% de probabilidades de lluvia, por lo que se perfila como uno de los días más estables del fin de semana largo en Jujuy.

Las condiciones climáticas favorecerán las actividades recreativas, paseos y reuniones familiares previstas para la previa del 25 de Mayo.

Así estará el lunes feriado en Jujuy

El lunes 25 de mayo, feriado nacional por la Revolución de Mayo, se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas similares a las del domingo.

La máxima volverá a ubicarse cerca de los 17 grados y la mínima será de 6 grados. El pronóstico mantiene muy bajas chances de precipitaciones y viento leve desde el sector este.

Las primeras horas del día continuarán frescas, por lo que recomiendan salir con abrigo, especialmente quienes participen de actos escolares, desfiles o celebraciones patrias durante la mañana.

Qué tener en cuenta durante el fin de semana largo

El descenso de temperatura durante la noche y la madrugada seguirá presente en gran parte de la provincia, por lo que especialistas aconsejan mantener medidas de prevención frente a enfermedades respiratorias típicas de esta época del año.

Además, quienes planeen viajar hacia zonas de Quebrada o Puna deberán considerar que las mínimas podrían ser aún más bajas que en la capital jujeña.

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