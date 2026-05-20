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20 de mayo de 2026 - 10:45
Jujuy.

Frío extremo en Abra Pampa: el agua amaneció congelada este miércoles

Abra Pampa registró -11°C este miércoles 20 de mayo, según la Estación Meteorológica local.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Agua congelada en Abra Pampa
Agua congelada en Abra Pampa

El frío extremo en Abra Pampa provocó que el agua amaneciera congelada este miércoles 20 de mayo, luego de que la Estación Meteorológica local registrara -11°C a las 7 de la mañana. Las bajas temperaturas quedaron reflejadas en imágenes enviadas por seguidores de TodoJujuy, donde se observan baldes con agua transformada en hielo tras permanecer a la intemperie.

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Abra Pampa registró -11°C

La jornada comenzó con temperaturas bajo cero en Abra Pampa, una de las zonas más frías de Jujuy durante la mañana de este miércoles.

De acuerdo con el registro de la Estación Meteorológica de la localidad, a las 7 de la mañana la temperatura fue de -11°C.

tiempo en Abra Pampa

El agua amaneció congelada

El impacto del frío se vio en distintos sectores de la localidad. Vecinos y seguidores de TodoJujuy compartieron imágenes en las que puede verse cómo baldes con agua quedaron congelados por las bajas temperaturas.

El fenómeno se produjo durante la madrugada y las primeras horas del día, cuando el frío fue más intenso.

Embed - ABRA PAMPA BAJO CERO: EL AGUA SE CONGELÓ

Cómo seguirá el tiempo

Con el paso de las horas, las temperaturas comenzaron a subir. A las 10 de la mañana, Abra Pampa registró 6°C.

Para este miércoles se estima una máxima de 16°C, con cielo mayormente soleado y despejado.

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