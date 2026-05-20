Federico Canedi: "La seguridad privada no puede quedar en manos de cualquiera"

El diputado provincial por La Libertad Avanza, Federico Canedi , presentó un pedido de informe en la Legislatura para relevar y conocer cuál es la realidad de las empresas de seguridad privada en Jujuy. “ La idea es que la provincia informe en un plazo de 15 días la situación de quienes son los dueños de las empresas, el personal con el que cuentan y el nivel de capacitación que tienen ”, aseveró el Legislador.

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La intención de este pedido es relevar las empresas que existen en Jujuy y cuál es la situación de las mismas, “ hemos detectado que algunas empresas no tienen el personal calificado , es decir que no tienen los cursos habilitantes”, y alertó que “en muchos casos está en manos de personas que no están en condiciones de prestar seguridad privada” remarcó Canedi.

Sobre los motivos por cuales algunas empresas no estarían trabajando acorde a la Ley, Canedi expresó que “en muchos casos por falta de los cursos de capacitación y en otros por la forma en que se dan estos cursos que no comprenden a todas las empresas que pretenden prestar el servicio”.

Cursos habilitantes

Según adelantó el Diputado Provincial, el régimen que tiene la provincia para la habilitación es, entre otros puntos, tener el curso realizado en el Instituto de Seguridad Pública.

“La preocupación que tenemos es que las empresas habilitadas cuenten con personal capacitado porque la seguridad no puede quedar en manos de cualquiera. Tenemos que tener gente idónea y capacitada”, afirmó el diputado Canedi.

instituto de seguridad pública Instituto de Seguridad Pública

“No he visto celeridad. Muchas veces la burocracia interna del Instituto de Seguridad Pública obstaculiza que personas que están en condiciones, porque alguna vez ya prestaron servicios de seguridad, se encuentren fuera de mercado por una cuestión de turnos o falta de coordinación del Instituto”.

“Esto genera que gente que está capacitada no pueda hacerlo y gente que no está capacitada lo está haciendo”, se lamentó Canedi.

“La seguridad privada es una preocupación”

Sobre las empresas de seguridad privada en Jujuy y la posibilidad de poder relevarlas a través de este pedido de informe presentado en la Legislatura, Federico Canedi adelantó que “hay un poco más de cuarenta empresas que hoy están prestando servicios y hemos detectado que en alguno casos no están autorizadas o cuentan con personal que no tienen los cursos para serlo”.

seguridad privada

“La seguridad privada es una preocupación”, afirmó.

El pedido de informe ya fue presentado en la Legislatura y ahora debe pasar por Comisión, una vez que se apruebe, la Secretaria de Seguridad tiene 15 días para responder a la información requerida.

Habilitación y prestación de servicio

El Diputado Provincial alertó que recibieron denuncias de algunas empresas de seguridad privada que están trabajando a pesar de no estar habilitadas, “en muchos casos, incluso en algunas reparticiones públicas y municipios del interior cuentan con personal que no están habilitados, eso lo hemos detectado”.

“Por eso nos hacemos eco de esta situación, pedimos el informe para saber cuáles son las empresas que están debidamente habilitadas, quienes son los dueños de las mismas y fundamentalmente si el personal que hoy está prestando el servicio cuenta con los cursos y capacitaciones correspondientes”, finalizó.