miércoles 20 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de mayo de 2026 - 11:38
Jujuy.

Federico Canedi: "La seguridad privada no puede quedar en manos de cualquiera"

El pedido de informe presentado por el diputado provincial Federico Canedi en la Legislatura busca relevar cuáles son las empresas de seguridad privada en Jujuy, “en muchos casos están en manos de personas que no están en condiciones de prestar seguridad privada”.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Federico Canedi, candidato a diputado por La Libertad Avanza en Sin Límites

Federico Canedi, candidato a diputado por La Libertad Avanza en Sin Límites

El diputado provincial por La Libertad Avanza, Federico Canedi, presentó un pedido de informe en la Legislatura para relevar y conocer cuál es la realidad de las empresas de seguridad privada en Jujuy. “La idea es que la provincia informe en un plazo de 15 días la situación de quienes son los dueños de las empresas, el personal con el que cuentan y el nivel de capacitación que tienen”, aseveró el Legislador.

Lee además
Concejo Deliberante y Municipalidad de San Salvador de Jujuy La comisión de Obras Públicas recibió a la Directora de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de la ciudad para realizar un trabajo en conjunto sobre la posibilidad de crear un protocolo para el nombramiento de calles en diferentes sectores de la ciudad.
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: buscan crear un sistema de protocolo para nombrar calles y espacios verdes
se desprendio un carro, choco un camion y casi fue tragedia en caimancito
Jujuy.

Se desprendió un carro, chocó un camión y casi fue tragedia en Caimancito

La intención de este pedido es relevar las empresas que existen en Jujuy y cuál es la situación de las mismas, “hemos detectado que algunas empresas no tienen el personal calificado, es decir que no tienen los cursos habilitantes”, y alertó que “en muchos casos está en manos de personas que no están en condiciones de prestar seguridad privada” remarcó Canedi.

Federico Canedi: "Un Jujuy y una Argentina mejor es posible"
Federico Canedi

Federico Canedi

Sobre los motivos por cuales algunas empresas no estarían trabajando acorde a la Ley, Canedi expresó que “en muchos casos por falta de los cursos de capacitación y en otros por la forma en que se dan estos cursos que no comprenden a todas las empresas que pretenden prestar el servicio”.

Cursos habilitantes

Según adelantó el Diputado Provincial, el régimen que tiene la provincia para la habilitación es, entre otros puntos, tener el curso realizado en el Instituto de Seguridad Pública.

“La preocupación que tenemos es que las empresas habilitadas cuenten con personal capacitado porque la seguridad no puede quedar en manos de cualquiera. Tenemos que tener gente idónea y capacitada”, afirmó el diputado Canedi.

instituto de seguridad pública
Instituto de Seguridad Pública

Instituto de Seguridad Pública

“No he visto celeridad. Muchas veces la burocracia interna del Instituto de Seguridad Pública obstaculiza que personas que están en condiciones, porque alguna vez ya prestaron servicios de seguridad, se encuentren fuera de mercado por una cuestión de turnos o falta de coordinación del Instituto”.

Esto genera que gente que está capacitada no pueda hacerlo y gente que no está capacitada lo está haciendo”, se lamentó Canedi.

“La seguridad privada es una preocupación”

Sobre las empresas de seguridad privada en Jujuy y la posibilidad de poder relevarlas a través de este pedido de informe presentado en la Legislatura, Federico Canedi adelantó que “hay un poco más de cuarenta empresas que hoy están prestando servicios y hemos detectado que en alguno casos no están autorizadas o cuentan con personal que no tienen los cursos para serlo”.

seguridad privada

“La seguridad privada es una preocupación”, afirmó.

El pedido de informe ya fue presentado en la Legislatura y ahora debe pasar por Comisión, una vez que se apruebe, la Secretaria de Seguridad tiene 15 días para responder a la información requerida.

Habilitación y prestación de servicio

El Diputado Provincial alertó que recibieron denuncias de algunas empresas de seguridad privada que están trabajando a pesar de no estar habilitadas, “en muchos casos, incluso en algunas reparticiones públicas y municipios del interior cuentan con personal que no están habilitados, eso lo hemos detectado”.

“Por eso nos hacemos eco de esta situación, pedimos el informe para saber cuáles son las empresas que están debidamente habilitadas, quienes son los dueños de las mismas y fundamentalmente si el personal que hoy está prestando el servicio cuenta con los cursos y capacitaciones correspondientes”, finalizó.

Embed - Federcio Canedi: "La seguridad privada no puede quedar en manos de cualquiera"

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Salvador de Jujuy: buscan crear un sistema de protocolo para nombrar calles y espacios verdes

Se desprendió un carro, chocó un camión y casi fue tragedia en Caimancito

Convocan a una gran juntada para intercambiar figuritas del Mundial en Jujuy

Inteligencia artificial: el desafío de capacitarse para usarla mejor en Jujuy

Alertan por la presencia de abejas en zonas urbanas de Jujuy: crecen los pedidos de rescate

Lo que se lee ahora
Crisis en Bolivia. video
Mundo.

Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Crisis en Bolivia. video
Mundo.

Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy

Villa Las Pirquitas, un pueblo que pertenece al departamento de Fray Mamerto Esquiú. video
País.

El pueblo rural de Catamarca que es ideal para unas vacaciones de descanso

Choque en cadena en barrio Sargento Cabral: varios autos involucrados video
Jujuy.

Choque en cadena en barrio Sargento Cabral: varios autos involucrados

Murió un hombre de 81 años que fue atacado en la Vieja Terminal.
Jujuy.

Murió un hombre de 81 años que fue atacado en la Vieja Terminal

Hinchada del Lobo.
Salta.

Gimnasia de Jujuy: habilitaron la venta de entradas para el clásico ante Gimnasia y Tiro

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel