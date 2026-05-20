"Soy analfabeta y con esto hice estudiar a mis hijos": la historia de una vendedora que emocionó a Carlín

Entre plantas medicinales, papas andinas y saberes transmitidos de generación en generación, Carlín se encontró con una mujer llegada desde Hornocal que sorprendió no solo por lo que vendía, sino también por su historia de vida. Durante la charla, Alicia, una vendedora, mostró algunas de las hierbas y productos que lleva a la feria y explicó para qué se utilizan.

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Desde cedrón hasta paico, pasando por muña muña y otras especies, explicó que muchas de las plantas que ofrece tienen usos tradicionales conocidos en las comunidades. “Cedrón tomado sirve para dolor de estómago, cuando uno pasó frío. El paico también es para dolores de estómago”, contó.

Además, detalló otros usos que aprendió con los años: “La espina amarilla es para la tos, la cola de caballo para infección urinaria y el chukitango para la vesícula” , explicó.

La mujer contó que muchas de las plantas las recolecta ella misma en los cerros cercanos a Hornocal, mientras otras las intercambia o las cultiva en su propia casa. “Donde encuentro las plantas más cerquita me las traigo y las hago crecer en mi jardín”, relató Alicia.

Feria Carlin vendedora Hornocal (1)

Tiene 42 variedades de papa: la explicación a la pregunta de Carlín

La conversación tomó otro rumbo cuando empezó a hablar de los cultivos. Entre risas y ante la sorpresa de Carlín, contó que produce una enorme cantidad de variedades de papas andinas. “Tengo 42 variedades de papa”, aseguró. Y rápidamente empezó a enumerarlas: tune morada, tune blanca, tune rosada, collariza larga, collariza redonda, chacarera y azuleja, entre otras.

También explicó que muchos de esos cultivos son completamente orgánicos. “Esto va directo a la olla, sin pelar”, explicó mientras mostraba algunas variedades.

Una historia de esfuerzo y trabajo

Pero el momento más fuerte llegó cuando habló de su vida. Con absoluta naturalidad, contó que nunca aprendió a leer ni escribir, pero que el trabajo y la producción le permitieron salir adelante junto a su familia. “Yo soy analfabeta y me dedico a sembrar. Con eso estoy criando a mis hijos y los hago estudiar”, dijo.

Luego contó que tiene seis hijos y que toda la familia trabaja la tierra. “Mi marido siembra de todo: lenteja, trigo, poroto”, agregó.

Embed - La historia de una vendedora que emocionó a Carlín

Cuándo y dónde ver Carlin y la Gente

Todos los sábados desde las 13, Carlín Andrade sale a recorrer las calles de Jujuy para encontrarse con personajes, historias, anécdotas, sabores y escenas cotidianas que forman parte de la vida de la provincia. Carlin y la Gente se emite por Canal 4 de Jujuy y también puede seguirse en vivo a través del streaming de El Cuatro en YouTube.

Con una propuesta cercana y espontánea, el programa pone el foco en aquello que ocurre todos los días: ferias, barrios, encuentros inesperados y personas que tienen algo para contar. Porque muchas veces las mejores historias aparecen en la calle.