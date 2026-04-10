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10 de abril de 2026 - 16:40
Canal 4.

Llega "Carlín y la Gente": las historias que se viven en la calle llegan a la pantalla en Jujuy

“Carlín y la Gente” llega a Canal 4 con una propuesta cercana y cotidiana: mostrar lo que pasa en la calle, con protagonistas anónimos y situaciones del día a día.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La propuesta busca poner el foco en las personas, en sus vivencias y en los espacios que forman parte de la vida cotidiana en la provincia. “Hay historias que no salen en ningún lado. Personas que merecen ser vistas. Lugares que merecen ser mostrados”, es la premisa que guía a Carlín en sus recorridos.

Desde ferias hasta barrios, pasando por encuentros casuales y charlas improvisadas, el programa se construye a partir del contacto directo con la gente.

Un recorrido por la vida cotidiana jujeña

En cada salida, Carlín se sumerge en escenarios reales donde la economía del día a día también aparece como protagonista. “Pregunto si tenía pintura… nada, nada”, se escucha en uno de los intercambios, reflejando las dificultades y también el humor con el que muchas personas atraviesan la rutina.

Cuándo y dónde verlo

“Carlín y la Gente” se estrenará el sábado 18 de abril a las 13:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy y por medio de YouTube.

Con una mirada cercana, sin guiones rígidos y con la calle como escenario principal, el programa propone contar esas historias que muchas veces pasan frente a los ojos, pero pocas veces llegan a ser contadas.

Embed - "Carlín y la gente" llega a la pantalla de Canal 4 de Jujuy

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