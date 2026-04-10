Llega "Carlín y la Gente": las historias que se viven en la calle llegan a la pantalla en Jujuy

“Carlín y la Gente”, el nuevo programa que tendrá como conductor a Carlin Andrade, figura de Radio City y Canal 4, y que saldrá a la calle para retratar historias que no siempre tienen lugar en los medios.

La propuesta busca poner el foco en las personas, en sus vivencias y en los espacios que forman parte de la vida cotidiana en la provincia. “Hay historias que no salen en ningún lado. Personas que merecen ser vistas. Lugares que merecen ser mostrados”, es la premisa que guía a Carlín en sus recorridos.

Desde ferias hasta barrios, pasando por encuentros casuales y charlas improvisadas, el programa se construye a partir del contacto directo con la gente.

Un recorrido por la vida cotidiana jujeña En cada salida, Carlín se sumerge en escenarios reales donde la economía del día a día también aparece como protagonista. “Pregunto si tenía pintura… nada, nada”, se escucha en uno de los intercambios, reflejando las dificultades y también el humor con el que muchas personas atraviesan la rutina.

Cuándo y dónde verlo “Carlín y la Gente” se estrenará el sábado 18 de abril a las 13:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy y por medio de YouTube. Con una mirada cercana, sin guiones rígidos y con la calle como escenario principal, el programa propone contar esas historias que muchas veces pasan frente a los ojos, pero pocas veces llegan a ser contadas. Embed - "Carlín y la gente" llega a la pantalla de Canal 4 de Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.