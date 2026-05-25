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25 de mayo de 2026 - 12:39
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Monóxido de carbono: Alerta por intoxicaciones en Jujuy

Esta mañana dos personas fallecieron en Jujuy y, una de las principales hipótesis, es intoxicación por monóxido de carbono por el uso de un brasero en la vivienda.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
monóxido de carbono

Una mujer y un hombre fueron hallados sin vida este domingo en una casa del barrio Santa Rita, en San Salvador de Jujuy. De acuerdo a las primeras informaciones habrían sido víctimas del monóxido de carbono producto del uso de un brasero en la vivienda.

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Según la información preliminar, el sábado la mujer de 46 años había sido reportada como desaparecida por su familia y a partir de esa denuncia, la Policía llegó hasta la vivienda y se produjo el hallazgo de los cuerpos. El hombre tenía 57 años.

Qué es el monóxido de carbono

El monóxido de carbono se genera a partir de una combustión deficiente de fuentes energéticas como el gas natural. Se trata de una sustancia sin olor, color ni sabor, lo que la convierte en un peligro silencioso dentro del hogar.

Consejos para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono.

Los especialistas explicaron que cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente, la combustión se vuelve incompleta y produce monóxido de carbono. Al ser inhalado, este gas ingresa al organismo a través de los pulmones y puede provocar síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, desmayos e incluso la muerte.

Señales de alerta

Aunque el monóxido de carbono no puede detectarse a simple vista, existen algunos indicios que podrían advertir su presencia:

* Llamas de color amarillo o anaranjado en lugar de azul.

* Manchas negras o tiznado en paredes y techos.

* Decoloración en artefactos o conductos de ventilación.

Cómo afecta al organismo

El monóxido de carbono se une a la hemoglobina de la sangre 250 veces más rápido que el oxígeno, impidiendo que el cuerpo lo transporte correctamente. Además de afectar la respiración, puede ocasionar daños severos en el sistema nervioso central.

Monóxido de carbono: cómo evitar intoxicarse
Monóxido de carbono: cómo evitar intoxicarse

Monóxido de carbono: cómo evitar intoxicarse

Los grupos más vulnerables son personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, adultos mayores, embarazadas, bebés y niños.

Entre los síntomas leves se encuentran el cansancio, el dolor de cabeza y la somnolencia. En casos moderados puede presentarse confusión, visión borrosa y dificultad para respirar. Las intoxicaciones graves pueden derivar en pérdida de conocimiento, convulsiones, infartos y fallecimientos.

Recomendaciones para prevenir accidentes

Los especialistas aconsejan:

* Realizar controles periódicos de las instalaciones de gas con un gasista matriculado.

* No instalar calefones ni estufas de llama abierta en dormitorios o baños.

* Mantener libres las rejillas de ventilación.

* Revisar el estado de los conductos de evacuación de gases.

* No utilizar hornos o cocinas para calefaccionar ambientes.

* Verificar que la llama de los artefactos sea siempre azul.

* Ventilar los ambientes diariamente, incluso en invierno.

Además, remarcaron que ante síntomas compatibles con intoxicación, se debe abandonar inmediatamente el lugar, buscar aire fresco y acudir de urgencia a un centro médico.

Las autoridades insistieron en que la prevención y el control periódico de los artefactos son fundamentales para evitar tragedias durante la temporada de bajas temperaturas.

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