Masiva Marcha Belgraniana en Jujuy: emoción y homenaje

La capital jujeña vivió una jornada cargada de simbolismo en el marco de los festejos por el 25 de Mayo . A pesar de las bajas temperaturas, una gran cantidad de vecinos se acercó para participar de la Marcha Belgraniana, que volvió a reunir a instituciones, agrupaciones gauchas y familias en un mismo homenaje patrio.

Jujuy. San Salvador de Jujuy: cortes de tránsito por los actos del 25 de mayo

Vestimentas tradicionales y la participación activa de la comunidad marcaron una postal de fuerte identidad jujeña en el corazón de la ciudad.

El mensaje del intendente: emoción y reconocimiento a la comunidad

En diálogo con TodoJujuy, el intendente valoró la masiva participación y el clima vivido durante la jornada.

“Ver a San Salvador de Jujuy con este color, esta vitalidad y esta participación tan masiva en la plaza nos llena de emoción”, expresó, destacando el acompañamiento de la ciudadanía.

Además, remarcó el sentido histórico del homenaje en el marco de la fecha patria: “Es una gran fiesta muy emotiva que conmemora el gesto valiente del general Belgrano con el pueblo de Jujuy y la patria”.

image Masiva Marcha Belgraniana en Jujuy

Revalorización del Éxodo Jujeño y mirada nacional

El jefe comunal también hizo foco en la importancia de seguir difundiendo la historia del Éxodo Jujeño, al considerar que aún es poco conocida en el resto del país.

En ese sentido, sostuvo que es necesario fortalecer su enseñanza y difusión: “Muchísimos argentinos no conocen esta epopeya y es deber de quienes tenemos responsabilidades públicas darla a conocer”, señaló.